Биолог рассказал, на какие хитрости идут самцы лосей ради победы в боях за самок

У лосей, живущих в окрестностях Северной столицы, сейчас проходит брачный период, рассказал телеканалу "Санкт-Петербург" биолог Павел Глазков. По его словам, самцы натирают рога смолой, чтобы лучше сцепляться с рогами соперника.

Он отметил, что это только одна из множества хитростей, которыми сохатые пользуются, чтобы превзойти соперников. Также они стараются зацепить рогами ветки деревьев, чтобы сделать "боевое орудие" более громоздким и устрашающим. Иногда для этого им приходится вырывать из земли небольшие деревья. Такие "короны" могут держаться на головах хитроумных самцов вплоть до нескольких дней. Одновременно такое украшение помогает самцам ухаживать за противоположным полом.