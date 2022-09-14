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14 сентября, 13:59

Найден простой и дешёвый способ сократить смертность от ковида и тяжесть его течения

Учёные из США выяснили, что промывание носа физраствором снижает тяжесть течения коронавируса

Американские учёные нашли способ, который может существенно снизить риск тяжёлого течения коронавируса, а также госпитализации и смертей пациентов. Исследование опубликовано в журнале Ear, Nose & Throat.

Эксперты выяснили, что вирус SARS-CoV-2 взаимодействует с белком ACE2, который находится во многих тканях и органах, в том числе в носовой полости. По их словам, средства, мешающие патогену прикрепляться к ACE2, уже существуют, однако их можно существенно усовершенствовать. Согласно новому исследованию, возможно найти более дешёвую и доступную альтернативу. Так, противостоять коронавирусу можно слабым физиологическим раствором. Достаточно лишь два раза в сутки промывать им нос, и способность ковида к прикреплению будет уменьшаться.

Причём результаты проведённых экспериментов оказались ошеломительными: число госпитализаций и летальных исходов снизилось в 8,5 раза. Так, из 79 пожилых подопытных менее 1,3% попали в отделение неотложной помощи, а летальных исходов не было выявлено вовсе. При этом в контрольной группе 9,47% было госпитализировано и 1,5% скончалось. Учёные объяснили такую динамику оперативным вмешательством: чем быстрее заразившийся в течение 24 часов после положительного теста вымывал часть вируса, тем более благоприятный был прогноз.

Вирусолог перечислил главные способы защиты от ковида

Вирусолог перечислил главные способы защиты от ковида

Ранее стало известно, что женщины в два раза чаще переносят ковид в затяжной форме. Согласно исследованию, как минимум 17 миллионов человек в 53 странах мира — участницах Европейского региона ВОЗ — испытали на себе затяжной коронавирус, который длился не менее трёх месяцев. При этом 10–20% инфицированных долгое время страдали такими последствиями болезни, как усталость, одышка и когнитивная дисфункция.

Обложка ©

Freepik

Николь Вербер

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