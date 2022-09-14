Найден простой и дешёвый способ сократить смертность от ковида и тяжесть его течения

Американские учёные нашли способ, который может существенно снизить риск тяжёлого течения коронавируса, а также госпитализации и смертей пациентов. Исследование опубликовано в журнале Ear, Nose & Throat.

Эксперты выяснили, что вирус SARS-CoV-2 взаимодействует с белком ACE2, который находится во многих тканях и органах, в том числе в носовой полости. По их словам, средства, мешающие патогену прикрепляться к ACE2, уже существуют, однако их можно существенно усовершенствовать. Согласно новому исследованию, возможно найти более дешёвую и доступную альтернативу. Так, противостоять коронавирусу можно слабым физиологическим раствором. Достаточно лишь два раза в сутки промывать им нос, и способность ковида к прикреплению будет уменьшаться.

Причём результаты проведённых экспериментов оказались ошеломительными: число госпитализаций и летальных исходов снизилось в 8,5 раза. Так, из 79 пожилых подопытных менее 1,3% попали в отделение неотложной помощи, а летальных исходов не было выявлено вовсе. При этом в контрольной группе 9,47% было госпитализировано и 1,5% скончалось. Учёные объяснили такую динамику оперативным вмешательством: чем быстрее заразившийся в течение 24 часов после положительного теста вымывал часть вируса, тем более благоприятный был прогноз.