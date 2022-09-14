Найден простой и дешёвый способ сократить смертность от ковида и тяжесть его течения
Учёные из США выяснили, что промывание носа физраствором снижает тяжесть течения коронавируса
Американские учёные нашли способ, который может существенно снизить риск тяжёлого течения коронавируса, а также госпитализации и смертей пациентов. Исследование опубликовано в журнале Ear, Nose & Throat.
Эксперты выяснили, что вирус SARS-CoV-2 взаимодействует с белком ACE2, который находится во многих тканях и органах, в том числе в носовой полости. По их словам, средства, мешающие патогену прикрепляться к ACE2, уже существуют, однако их можно существенно усовершенствовать. Согласно новому исследованию, возможно найти более дешёвую и доступную альтернативу. Так, противостоять коронавирусу можно слабым физиологическим раствором. Достаточно лишь два раза в сутки промывать им нос, и способность ковида к прикреплению будет уменьшаться.
Причём результаты проведённых экспериментов оказались ошеломительными: число госпитализаций и летальных исходов снизилось в 8,5 раза. Так, из 79 пожилых подопытных менее 1,3% попали в отделение неотложной помощи, а летальных исходов не было выявлено вовсе. При этом в контрольной группе 9,47% было госпитализировано и 1,5% скончалось. Учёные объяснили такую динамику оперативным вмешательством: чем быстрее заразившийся в течение 24 часов после положительного теста вымывал часть вируса, тем более благоприятный был прогноз.
Ранее стало известно, что женщины в два раза чаще переносят ковид в затяжной форме. Согласно исследованию, как минимум 17 миллионов человек в 53 странах мира — участницах Европейского региона ВОЗ — испытали на себе затяжной коронавирус, который длился не менее трёх месяцев. При этом 10–20% инфицированных долгое время страдали такими последствиями болезни, как усталость, одышка и когнитивная дисфункция.
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