ВОЗ: Женщины болеют затяжным коронавирусом в два раза чаще мужчин

Женщины в два раза чаще переносят ковид в затяжной форме. Об этом сообщили учёные Института измерения показателей и оценки состояния здоровья (IHME) при Вашингтонском университете в исследовании, которое проводилось по заказу Европейского регионального бюро ВОЗ.

"Более того, риск резко возрастает среди тяжёлых случаев CoViD-19, требующих госпитализации, причём у каждой третьей женщины и каждого пятого мужчины может развиться затяжная форма CoViD", — сказано в тексте.

Согласно исследованию, как минимум 17 миллионов человек в 53 странах мира – участниц Европейского региона ВОЗ испытали на себе затяжной коронавирус, который длился не менее трёх месяцев. При этом 10–20% инфицированных ковидом долгое время страдали такими последствиями болезни, как усталость, одышка и когнитивная дисфункция.

"Пока нам ещё многое предстоит узнать о длительном CoViD, особенно о том, как он проявляется у вакцинированных и невакцинированных групп населения и как он влияет на повторные заражения", — также уточнил глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.