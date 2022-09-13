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13 сентября, 12:15

ВОЗ: Женщины болеют затяжным коронавирусом в два раза чаще мужчин

Женщины в два раза чаще переносят ковид в затяжной форме. Об этом сообщили учёные Института измерения показателей и оценки состояния здоровья (IHME) при Вашингтонском университете в исследовании, которое проводилось по заказу Европейского регионального бюро ВОЗ.

"Более того, риск резко возрастает среди тяжёлых случаев CoViD-19, требующих госпитализации, причём у каждой третьей женщины и каждого пятого мужчины может развиться затяжная форма CoViD", — сказано в тексте.

Согласно исследованию, как минимум 17 миллионов человек в 53 странах мира – участниц Европейского региона ВОЗ испытали на себе затяжной коронавирус, который длился не менее трёх месяцев. При этом 10–20% инфицированных ковидом долгое время страдали такими последствиями болезни, как усталость, одышка и когнитивная дисфункция.

"Пока нам ещё многое предстоит узнать о длительном CoViD, особенно о том, как он проявляется у вакцинированных и невакцинированных групп населения и как он влияет на повторные заражения", также уточнил глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

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Обложка ©

ТАСС / Михаил Терещенко

Татьяна Миссуми

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