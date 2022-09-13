Лидерам ЕС предрекли "проверку на прочность" предстоящей зимой
Bloomberg: Урсуле фон дер Ляйен предстоит сказать Европе суровую правду об энергетическом кризисе
Лидерам Евросоюза этой зимой придётся донести до населения "суровую правду" о том, что безболезненного выхода из энергетического кризиса не существует. Об этом говорится в материале агентства Bloomberg. А уже на этой неделе главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен придётся пройти "тест на лидерство", представив подробный план того, как 27 стран Евросоюза должны будут зимовать без российского газа.
Как говорится в опубликованном во вторник обзоре, этой зимой странам Еврозоны предстоит сократить потребление электричества на 10–15%, разделить расходы и максимально увеличить поставки нероссийского топлива. Одновременно с этим придётся увеличить финансовую поддержку нуждающимся, отказавшись от своих интересов в энергосфере.
"При этом каждый источник энергии будет иметь значение на фоне закрытия предприятий и угрозы замерзания домохозяйств", — говорится в материалах Bloomberg.
Ранее Германии предрекли "трагедию в пяти актах" из-за энергетического кризиса. Как пишет Der Spiegel, местные бизнесмены уже не скрывают своего страха из-за кризиса, и в первую очередь это предприятия, сильнее других зависящие от электроэнергии и газа.
Напомним, главы минфинов стран "Большой семёрки" договорились ввести предельные цены на поставки российских энергоносителей. В связи с этим глава Минфина США Джанет Йеллен выразила надежду на падение доходов России и уменьшение стоимости энергоносителей на глобальном рынке.
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