Лидерам ЕС предрекли "проверку на прочность" предстоящей зимой

Лидерам Евросоюза этой зимой придётся донести до населения "суровую правду" о том, что безболезненного выхода из энергетического кризиса не существует. Об этом говорится в материале агентства Bloomberg. А уже на этой неделе главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен придётся пройти "тест на лидерство", представив подробный план того, как 27 стран Евросоюза должны будут зимовать без российского газа.

Как говорится в опубликованном во вторник обзоре, этой зимой странам Еврозоны предстоит сократить потребление электричества на 10–15%, разделить расходы и максимально увеличить поставки нероссийского топлива. Одновременно с этим придётся увеличить финансовую поддержку нуждающимся, отказавшись от своих интересов в энергосфере.

"При этом каждый источник энергии будет иметь значение на фоне закрытия предприятий и угрозы замерзания домохозяйств", — говорится в материалах Bloomberg.