В России начались клинические испытания назальной вакцины от гриппа и ковида

Назальная вакцина от коронавируса и гриппа, разрабатываемая в НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева, может быть выпущена уже в следующем году. Как рассказал директор института Дмитрий Лиознов, сейчас препарат проходит клинические испытания.

"У нас в институте идут клинические исследования вакцинного препарата на основе вируса гриппа против CoViD-19. То есть это средство, которое будет защищать от CoViD-19, но дополнительной изюминкой является то, что препарат ещё защищает и от гриппа", — рассказал Лиознов в рамках пресс-конференции "Начало профилактической кампании против гриппа".

Сейчас учёные ищут подтверждение эффективности препарата против ковида, на втором этапе испытаний будет изучаться его эффективность против гриппозных инфекций.