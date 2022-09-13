В России начались клинические испытания назальной вакцины от гриппа и ковида
Назальная вакцина от коронавируса и гриппа, разрабатываемая в НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева, может быть выпущена уже в следующем году. Как рассказал директор института Дмитрий Лиознов, сейчас препарат проходит клинические испытания.
"У нас в институте идут клинические исследования вакцинного препарата на основе вируса гриппа против CoViD-19. То есть это средство, которое будет защищать от CoViD-19, но дополнительной изюминкой является то, что препарат ещё защищает и от гриппа", — рассказал Лиознов в рамках пресс-конференции "Начало профилактической кампании против гриппа".
Сейчас учёные ищут подтверждение эффективности препарата против ковида, на втором этапе испытаний будет изучаться его эффективность против гриппозных инфекций.
Ранее Лайф сообщал, что в России создали первую вакцину от ротавируса. В настоящий момент заканчиваются клинические испытания препарата, производство планируется запустить в 2023 году.
Агентство городских новостей "Москва" / Сандурская Софья