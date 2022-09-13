Только 2% россиян отдохнули за границей этим летом

На зарубежные курорты этим летом съездили только 2% россиян, а каждый третий решил вообще остаться дома. Об этом говорят данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в котором приняли участие 1600 сограждан старше 18 лет.

"Этим летом отдохнули в другой стране только 2% наших сограждан. Каждый третий россиянин в этом году провёл отпуск дома, занимаясь делами, — 33%. Максимум тех, кто остался дома, пришёлся на пандемийный 2020 год, их было 37%, а в прошлом году предпочёл никуда не выезжать 21%", — отмечается в тексте.

ВЦИОМ напомнил, что до пандемии, летом 2019 года, 8% наших сограждан провели отпуск за границей, в 2020-м этот показатель оказался почти равен нулю, а в 2021-м он вырос до 13%. Прошедшим летом туристы из России предпочли Абхазию, Египет, Казахстан, Таиланд и Турцию.

По данным исследования, 28% опрошенных отдыхали на даче, среди них большинство — пенсионеры. Число путешествующих по России выросло до 16%, это на пять подпунктов выше, чем годом ранее. Среди лидеров туристических регионов остаётся Краснодарский край. А вот 20% респондентов не стали никуда выезжать на время летнего отдыха. Чаще всего это мужчины 25–59 лет и граждане с небольшими доходами, уточнили авторы опроса.