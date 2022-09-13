Офис Зеленского представил киевский проект по гарантиям безопасности для Украины

На сайте офиса главы Украины Владимира Зеленского появился проект киевского договора по безопасности. В качестве гарантов Киев предлагает страны ЕС, США, Великобританию, Австралию и Турцию.

Так, участниками киевского договора о безопасности в качестве гарантов могли бы стать Канада, Британия, Польша, Италия, Германия, Франция, Австралия, Турция, страны Балтии, а также Северной, Центральной и Восточной Европы.

"Гарантии безопасности должны быть утвердительными и чётко сформулированными; они будут очерчивать ряд обязательств, взятых группой гарантов вместе с Украиной. Они должны быть обязательными для выполнения на основе двусторонних соглашений, но объединены в рамках совместного документа о стратегическом партнёрстве под названием Киевский договор безопасности", — говорится в тексте документа.