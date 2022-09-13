"Не закроется": Аршавин предсказал, что будет с медиафутболом в скором времени

Бывший нападающий "Зенита" и экс-игрок сборной России Андрей Аршавин заявил, что не верит в долгую популярность медийного футбола, но уверен, что он будет продолжать своё существование.

"Касаемо медиафутбола, то рано или поздно ажиотаж вокруг него спадёт. Вот и всё. Он не закроется, но будет уже не так громко звенеть и греметь", — заявил Аршавин Sport24.