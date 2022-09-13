"Не закроется": Аршавин предсказал, что будет с медиафутболом в скором времени
Аршавин заявил, что медиафутбол скоро перестанет быть популярным
Бывший нападающий "Зенита" и экс-игрок сборной России Андрей Аршавин заявил, что не верит в долгую популярность медийного футбола, но уверен, что он будет продолжать своё существование.
"Касаемо медиафутбола, то рано или поздно ажиотаж вокруг него спадёт. Вот и всё. Он не закроется, но будет уже не так громко звенеть и греметь", — заявил Аршавин Sport24.
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Отметим, что в нынешнем розыгрыше Кубка России приняли участие два медийных клуба — "Амкал" и 2Drots. Первый сумел пробиться в третий раунд, где сыграет с клубом "Звезда" из Санкт-Петербурга, второй же вылетел во втором раунде.
ТАСС / Валентин Певцов