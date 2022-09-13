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13 сентября, 11:34

Названа самая опасная зелень для пожилых

Врач-диетолог Аплетаева назвала самую опасную зелень для пожилых

Самая опасная зелень для людей пожилого возраста — это петрушка, рассказала телеканалу "Москва 24" врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева. По её словам, петрушка растёт в огородах почти у всех дачников, многие её сушат и часто добавляют в различные блюда.

"Содержащаяся в ней щавелевая кислота может образовывать соли, которые впоследствии способны привести к заболеваниям почек и нарушению мочевыделительной системы", — пояснила врач.

По её словам, воспалительный процесс связан с образованием камней в почках. А вот самой безвредной зеленью специалист назвала укроп.

Россиянам объяснили, как вырастить петрушку и другую зелень дома всего в 5 шагов

Россиянам объяснили, как вырастить петрушку и другую зелень дома всего в 5 шагов

Ранее диетолог-эндокринолог Елена Щетинина рассказала, что употребление зелени и сырых продуктов, в которых содержится витамин К, может вызвать обострение заболеваний ЖКТ. Аллергия на эти продукты может даже привести к смерти.

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Freepik

Анатолий Симоненко

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