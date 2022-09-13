Названа самая опасная зелень для пожилых

Самая опасная зелень для людей пожилого возраста — это петрушка, рассказала телеканалу "Москва 24" врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева. По её словам, петрушка растёт в огородах почти у всех дачников, многие её сушат и часто добавляют в различные блюда.

"Содержащаяся в ней щавелевая кислота может образовывать соли, которые впоследствии способны привести к заболеваниям почек и нарушению мочевыделительной системы", — пояснила врач.

По её словам, воспалительный процесс связан с образованием камней в почках. А вот самой безвредной зеленью специалист назвала укроп.