Суд отправил в СИЗО москвича, угрожавшего сбросить годовалую дочь с 13-го этажа
Арестован москвич за попытку сбросить дочь с 13-го этажа. Фото © t.me / Прокуратура Москвы
Перовский суд Москвы отправил на два месяца в СИЗО отца, который в наркотическом опьянении хотел сбросить малолетнюю дочь с 13-го этажа, сообщает столичная прокуратура.
Суд Москвы арестовал отца, пытавшегося сбросить дочь с балкона. Видео © t.me / Прокуратура Москвы
"Суд избрал в отношении 27-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на убийство своей дочери, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 12 ноября 2022 года", — отмечается в тексте.
В ведомстве подчеркнули, что мужчина ранее был судим за оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти, а также за кражи. Кроме того, следствие проверит работников органов местной опеки на предмет халатности в отношении данной семьи.
Напомним, 12 сентября в столичном районе Новокосино мужчина, выйдя на балкон, перевесил годовалую дочь через перила 13-го этажа и угрожал сбросить её вниз. Очевидцы вызвали полицию. Нарушитель задержан. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. По данным следствия, обвиняемый был под действием наркотиков. Сейчас ребёнок передан матери, угрозы его жизни нет.