Суд отправил в СИЗО москвича, угрожавшего сбросить годовалую дочь с 13-го этажа

Перовский суд Москвы отправил на два месяца в СИЗО отца, который в наркотическом опьянении хотел сбросить малолетнюю дочь с 13-го этажа, сообщает столичная прокуратура.

Суд Москвы арестовал отца, пытавшегося сбросить дочь с балкона. Видео © t.me / Прокуратура Москвы

"Суд избрал в отношении 27-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на убийство своей дочери, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 12 ноября 2022 года", — отмечается в тексте.

В ведомстве подчеркнули, что мужчина ранее был судим за оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти, а также за кражи. Кроме того, следствие проверит работников органов местной опеки на предмет халатности в отношении данной семьи.