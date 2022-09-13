В Крыму предложили отвечать на обстрелы ВСУ границ РФ по примеру Израиля и Палестины
Советник главы Крыма Крючков предложил отвечать на обстрелы ВСУ ударами по объектам Украины
России следует отвечать на удары украинской стороны по территории РФ по примеру Израиля, то есть сразу наносить удары по важным инфраструктурным объектам противника. Об этом заявил в телеграм-канале советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
"Неплохо было бы за каждый теракт на нашей территории, атаку беспилотником, обстрел минусовать одну ТЭС, мост через Днепр или другой инфраструктурный объект. Желательно во Львове, Ивано-Франковске, Луцке или Киеве. Автоматически, как Израиль", — предложил он.
Крючков подчеркнул, что ни одна провокация Киева не должна оставаться без взаимного реагирования.
"Заминировали по телефону в Крыму школы — нет одного моста в столице Украины. Обстреляли село в Белгороде или Курске — закончилось ж/д сообщение между Львовом и Киевом", — заявил советник.
Ранее белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле приграничной Журавлёвки со стороны ВСУ. Пострадавших среди немногочисленного населения, к счастью, нет, отметил он. Также накануне со стороны Украины был обстрелян погранпункт Логачёвка в Белгородской области.
ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka