В Москве без вести пропал экс-зампред Правительства Пензенской области Трохин

В Москве сообщили об исчезновении председателя правления ассоциации "Совет муниципальных образований Пензенской области" Василия Трохина. По данным SHOT, накануне чиновник планировал вернуться в Пензу, но до столичного вокзала так и не доехал.

Согласно камерам видеонаблюдения, которые помогли отследить маршрут Трохина, последний раз чиновник был замечен у метро "Авиамоторная" около семи вечера — за полтора часа до отправления его поезда с Казанского вокзала. На звонки Трохин также не отвечает.

К поискам уже подключились столичные волонтёры. Из особенных примет пропавшего отмечается родинка на щеке, тату на плече, также портфель, с которым Трохин приехал в Москву.