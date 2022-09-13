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13 сентября, 11:08

В Москве без вести пропал экс-зампред Правительства Пензенской области Трохин

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Обложка © Telegram / Penza post

В Москве сообщили об исчезновении председателя правления ассоциации "Совет муниципальных образований Пензенской области" Василия Трохина. По данным SHOT, накануне чиновник планировал вернуться в Пензу, но до столичного вокзала так и не доехал.

Согласно камерам видеонаблюдения, которые помогли отследить маршрут Трохина, последний раз чиновник был замечен у метро "Авиамоторная" около семи вечера — за полтора часа до отправления его поезда с Казанского вокзала. На звонки Трохин также не отвечает.

К поискам уже подключились столичные волонтёры. Из особенных примет пропавшего отмечается родинка на щеке, тату на плече, также портфель, с которым Трохин приехал в Москву.

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Ранее Лайф сообщал, что "убитый" в августе замглавы Новой Каховки оказался жив. По словам чиновника, в начале августа ему предоставили запись о планируемом покушении. "Оперативная игра" российских силовиков помогла выявить и задержать заказчиков диверсии и их агентов.

Ирина Фальке

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