Ортопед рассказал, сколько шагов нужно проходить в день

Каждый день человеку нужно делать определённое количество шагов в зависимости от степени активности образа жизни, рассказал Ura.ru травматолог-ортопед первой профессиональной сети ортопедических салонов "Ортека" Лев Дунаев. По его словам, норма зависит от возраста человека, его спортивной подготовки, состояния здоровья.

"При хорошей физической форме можно проходить в день и 20 тысяч шагов, что приблизительно составляет 14 км. В обществе закрепился показатель десять тысяч, который изначально был связан с изобретением шагомера. Эту цифру действительно можно назвать усреднённой для здорового взрослого человека, но это не панацея. При малоподвижном образе жизни даже три тысячи шагов в день окажут существенный положительный эффект на состояние здоровья", — рассказал Дунаев.

Ортопед советует прислушиваться к своему организму и выбирать для себя комфортную нагрузку. Важно не только количество шагов, но также качество и продолжительность прогулки. Так, ходьба на свежем воздухе повысит эмоциональный статус и поднимет настроение. А вот желание угнаться за рекордами может привести к негативному эмоциональному состоянию. Порой и полчаса прогулок могут положительно сказаться на здоровье сосудов, подчеркнул специалист, отметив, что, согласно исследованиям, благодаря получасовым ежедневным неспешным прогулкам на 20% уменьшается риск возникновения инсульта, а при ускоренном — на 40%.

Как объяснил Дунаев, во время прогулки у человека снижается артериальное давление, активнее работает сердце, повышается выносливость, улучшается кровоснабжение внутренних органов. Также работают мышцы голени, которые стимулируют отток венозной крови от ног к сердцу. Кроме того, ходьба способствует укреплению костей, суставов и позвонков.