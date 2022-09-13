Захарова увидела в решениях ЕС попытку создать условия для "утечки мозгов" из России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что Запад своими решениями относительно визового режима для россиян пытается создать условия для "утечки мозгов" из страны. Комментарий представителя министерства опубликован во вторник на сайте ведомства.

Захарова подчеркнула, что Еврокомиссия придерживается "откровенно дискриминационного принципа повышенной подозрительности и предвзятости в отношении" граждан РФ, рекомендуя странам ЕС провести ревизию уже выданных многократных шенгенских виз на предмет их отзыва и делить граждан по категориям для применения послаблений.

"Этот шаг является неприкрытым вмешательством во внутренние дела нашей страны. За ним просматривается возвращение к политике западных стран времён блокового противостояния, нацеленной на создание условий для "утечки мозгов", — отмечает дипломат.

Она добавила, что такая политизация вопросов передвижения людей на европейском континенте в результате навредит самому Евросоюзу. По словам Захаровой, все недавние заявления ЕС противоречат базовым международным документам, гарантирующим свободу передвижения в Европе.

"Навешивание на россиян ярлыка "небезопасных", их разделение на "полезных и неполезных", а также разговоры о "привилегиях" посещать ЕС — это вопиющие проявления ксенофобии и ненависти к нашей стране, желание "отменить Россию" и заставить наших граждан отказаться от поддержки руководства страны и его независимой внешней политики", — резюмировала представитель МИД.