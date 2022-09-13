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13 сентября, 10:46

Трихолог развеяла мифы о пользе народных средств для волос

Трихолог Нагайцева развеяла мифы о пользе народных средств для восстановления волос

Народные средства по уходу за волосами и кожей головы порой не оказывают никакого эффекта, а иногда могут стать причиной появления дерматита, рассказала Ura.ru дерматовенеролог, врач-трихолог, руководитель отделения трихологии Beauty Line Hair Юлия Нагайцева.

"Народные средства при уходе за волосами вообще не работают. Сами волосы растут из волосяного фолликула, и глубина его залегания где-то пять-шесть миллиметров, то есть достаточно глубоко. Волосяной фолликул никак не питается с поверхности кожи. Поэтому все эти маски из кефира, мёда, овсянки и так далее так на голове и остаются. В этом никакого смысла нет", — рассказала Нагайцева.

А вот народные средства вроде луковых масок порой доводят людей до ожога волосистой части головы и ушных раковин, а также жёсткого дерматита, предупредила эксперт. Попытка заполучить здоровую шевелюру такими методами для них может закончиться лечением гормональными средствами.

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Freepik

Анатолий Симоненко
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