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13 сентября, 10:42

Франция созовёт Совбез ООН из-за обострения на армяно-азербайджанской границе

Франция инициирует обсуждение в Совете Безопасности ООН обострившуюся ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщает AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

"Франция обратится к Совету Безопасности ООН по столкновениям на армяно-азербайджанской границе, в которых было убито по меньшей мере 49 армянских военных", уточнило агентство.

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Напомним, сегодня после полуночи Армения заявила об ударах Азербайджана по приграничным городам. Затем ситуацию прокомментировали и в Баку: Азербайджан обвинил Армению в провокации на границе. Премьер Армении Никол Пашинян уже переговорил с президентом России Владимиром Путиным, лидером Франции Эмманюэлем Макроном и главой Госдепа США Энтони Блинкеном.

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Shutterstock

Татьяна Миссуми

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