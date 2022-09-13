Франция созовёт Совбез ООН из-за обострения на армяно-азербайджанской границе
Франция инициирует обсуждение в Совете Безопасности ООН обострившуюся ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщает AFP со ссылкой на Елисейский дворец.
"Франция обратится к Совету Безопасности ООН по столкновениям на армяно-азербайджанской границе, в которых было убито по меньшей мере 49 армянских военных", — уточнило агентство.
Напомним, сегодня после полуночи Армения заявила об ударах Азербайджана по приграничным городам. Затем ситуацию прокомментировали и в Баку: Азербайджан обвинил Армению в провокации на границе. Премьер Армении Никол Пашинян уже переговорил с президентом России Владимиром Путиным, лидером Франции Эмманюэлем Макроном и главой Госдепа США Энтони Блинкеном.
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