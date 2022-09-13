НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
13 сентября, 10:34

Лавров и члены делегации получили визы США для посещения Генассамблеи ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров и ряд членов российской делегации на 77-й сессии Генассамблеи ООН получили американские визы для поездки в Нью-Йорк в штаб-квартиру организации.

"Сегодня визы Лаврову и ряду сопровождающих лиц дали", — приводит ТАСС слова представителей российского внешнеполитического министерства.

Песков: Не выдавая визы российским делегатам на ГА ООН, США нарушают обязательства

Песков: Не выдавая визы российским делегатам на ГА ООН, США нарушают обязательства

Ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому Лавров возглавит российскую делегацию на 77-й Генеральной ассамблее ООН. Планировалось, что неделя высокого уровня пройдёт с 20 по 26 сентября. Выступление представителя России запланировано на первую половину дня 24 сентября на уровне министра.

Обложка ©

ТАСС / Артём Геодакян

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров