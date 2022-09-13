Лавров и члены делегации получили визы США для посещения Генассамблеи ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров и ряд членов российской делегации на 77-й сессии Генассамблеи ООН получили американские визы для поездки в Нью-Йорк в штаб-квартиру организации.

Ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому Лавров возглавит российскую делегацию на 77-й Генеральной ассамблее ООН. Планировалось, что неделя высокого уровня пройдёт с 20 по 26 сентября. Выступление представителя России запланировано на первую половину дня 24 сентября на уровне министра.