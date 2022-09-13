Песков: Не выдавая визы российским делегатам на ГА ООН, США нарушают обязательства

"США нарушают свои обязательства. Они обязаны выдавать визы всем, кто едет на Генассамблею. С другой стороны, ещё есть какое-то количество дней до Генассамблеи. Давайте всё-таки надеяться, что США выполнят свои обязательства", — заявил Песков.

"Время ещё есть": Лавров попросил больше не напоминать США о проблеме с визами делегации РФ в ГА ООН

Ранее 13 сентября дипломат Сергей Леонидченко сообщил, что США до сих пор не выдали визу Сергею Лаврову для посещения Генассамблеи ООН. Он также назвал это беспрецедентной ситуацией и свидетельством того, что проблемы с США не просто не решаются, но и "нарастают как снежный ком".