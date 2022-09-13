Политолог исключил введение Сербией санкций против России, пока у власти Вучич

Запад пытается через косовский конфликт "выбить козырь" из рук России. Сможет ли ЕС "продавить" Вучича, чтобы он присоединился к санкциям против РФ, порассуждал в эфире радио "Комсомольская правда" директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

"Сербия — это единственная страна в Европе, которая не ввела санкции против России после 24 февраля, которая сохранила прямые перелёты в Москву, которая не заблокировала собственность, не ввела дополнительных визовых ограничений, в которой по-прежнему русским быть — круто и где регулярно проходят митинги в поддержку России", — сказал он.

Бондаренко подчеркнул, что страны ЕС оказывают колоссальное давление на Сербию, косовское обострение — один из недавних примеров. Таким образом эта республика стала частью одной большой игры. Президент РФ Владимир Путин, когда говорит об ЛНР и ДНР, апеллирует к примеру Косова, отметил эксперт. На фоне этого Запад хочет заставить сербского лидера признать Косово, чтобы "выбить этот козырь из рук президента России". Но пока главой Сербии остаётся Вучич, страна не будет вводить антироссийские санкции, добавил Бондаренко.

"Это надо чётко понимать. Это искренний русофил, который пришёл к власти с определёнными лозунгами и ни разу себе не изменил. Любой политик и государственный деятель Сербии, который выскажется за санкции против Москвы даже под предлогом, что мол, "нас заставили", может считать часы до того момента, пока под его окнами не соберётся огромная толпа очень рассерженных горожан, которые начнут разбирать его резиденцию по кирпичику", — резюмировал специалист.