Песков в очередной раз переадресовал вопрос о контрнаступлении ВСУ военным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил журналистам переадресовать вопрос, касающийся контрнаступления ВСУ, в Министерство обороны. Заявление прозвучало во вторник на просьбу опровергнуть или подтвердить называемые Киевом данные о масштабах контрнаступления.

"Это в Министерство обороны. Я просто не владею точной информацией", — сказал представитель Кремля.