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Опубликовано 13 сентября 2022, 10:21

Песков в очередной раз переадресовал вопрос о контрнаступлении ВСУ военным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил журналистам переадресовать вопрос, касающийся контрнаступления ВСУ, в Министерство обороны. Заявление прозвучало во вторник на просьбу опровергнуть или подтвердить называемые Киевом данные о масштабах контрнаступления.

"Это в Министерство обороны. Я просто не владею точной информацией", — сказал представитель Кремля.

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Напомним, что Песков и ранее переадресовывал военным вопросы о возможности мобилизации и ударах по инфраструктуре Украины. Вместе с тем он заверил, что Россия будет добиваться того, чтобы все цели специальной военной операции на Украине были достигнуты.

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ТАСС / Александр Река

Александр Юнашев
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