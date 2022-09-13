Песков в очередной раз переадресовал вопрос о контрнаступлении ВСУ военным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил журналистам переадресовать вопрос, касающийся контрнаступления ВСУ, в Министерство обороны. Заявление прозвучало во вторник на просьбу опровергнуть или подтвердить называемые Киевом данные о масштабах контрнаступления.
"Это в Министерство обороны. Я просто не владею точной информацией", — сказал представитель Кремля.
Напомним, что Песков и ранее переадресовывал военным вопросы о возможности мобилизации и ударах по инфраструктуре Украины. Вместе с тем он заверил, что Россия будет добиваться того, чтобы все цели специальной военной операции на Украине были достигнуты.
ТАСС / Александр Река