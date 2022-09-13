НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
13 сентября, 10:21

Песков в очередной раз переадресовал вопрос о контрнаступлении ВСУ военным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил журналистам переадресовать вопрос, касающийся контрнаступления ВСУ, в Министерство обороны. Заявление прозвучало во вторник на просьбу опровергнуть или подтвердить называемые Киевом данные о масштабах контрнаступления.

"Это в Министерство обороны. Я просто не владею точной информацией", — сказал представитель Кремля.

В Кремле возмущены карательными акциями ВСУ в Харьковской области

В Кремле возмущены карательными акциями ВСУ в Харьковской области

Напомним, что Песков и ранее переадресовывал военным вопросы о возможности мобилизации и ударах по инфраструктуре Украины. Вместе с тем он заверил, что Россия будет добиваться того, чтобы все цели специальной военной операции на Украине были достигнуты.

Обложка ©

ТАСС / Александр Река

Александр Юнашев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров