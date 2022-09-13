Гоблин увидел хитрый замысел ВС России в событиях в Изюме
Гоблин увидел хитрый замысел ВС России в перегруппировке под Изюмом
Блогер, писатель Дмитрий Гоблин Пучков призвал россиян по-иному взглянуть на перегруппировку союзных войск под Изюмом, а также перестать бегать по украинским информационным ресурсам, где "кормят с лопаты известной субстанцией". Об этом он рассказал в интервью радио "Комсомольская правда".
"Может, это хитрое действие, которое позволит, вот здесь якобы подпустив, а тут — одержав какие-то правильные действия. Надо подождать. Мы не участники боёв. Участников боёв, что бы там ни происходило, мы должны поддерживать изо всех сил. Не истерики закатывать, а поддерживать", — уточнил эксперт.
Пучков напомнил, что и в годы Великой Отечественной войны были неудачи, назвав ярким примером Ржевскую операцию с огромным числом погибших советских солдат. По его словам, если бы тогда был Twitter, то "там бы обрушились небеса" из-за обсуждений и истерик. Блогер уверен, что делать выводы по текущей ситуации под Изюмом рано, лучше направить силы на помощь нашим военным и жителям освобождённых территорий. "А истерики свои держите при себе", — подчеркнул он.
Ранее Минобороны РФ сообщило о перегруппировке войск в районе Балаклеи и Изюма и переброске в ДНР. По словам генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, для этого в течение трёх суток была проведена операция по свёртыванию и переброске подразделений. А глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал, что потерянные Россией города на Харьковском направлении будут возвращены обратно.
ТАСС / Валентин Егоршин