Блогер, писатель Дмитрий Гоблин Пучков призвал россиян по-иному взглянуть на перегруппировку союзных войск под Изюмом, а также перестать бегать по украинским информационным ресурсам, где "кормят с лопаты известной субстанцией". Об этом он рассказал в интервью радио "Комсомольская правда".

"Может, это хитрое действие, которое позволит, вот здесь якобы подпустив, а тут — одержав какие-то правильные действия. Надо подождать. Мы не участники боёв. Участников боёв, что бы там ни происходило, мы должны поддерживать изо всех сил. Не истерики закатывать, а поддерживать", — уточнил эксперт.