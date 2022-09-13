Жителям столичного региона пообещали скорое начало грибной поры
Вильфанд спрогнозировал начало грибной поры в Московском регионе в выходные
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд обрадовал столичных грибников новостью о приходе грибного сезона, пишет ТАСС.
По словам метеоролога, уже на этой неделе благодаря дождям и тёплой погоде начнёт формироваться грибница. Причём уже к началу выходных возможно начало грибной поры. Вильфанд также добавил, что ранее помехой была слишком сухая почва, поскольку за первую декаду сентября выпало не так много осадков — всего восемь миллиметров.
Ранее преподаватель кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Владимир Гмошинский назвал самые полезные для фунготерапии грибы Подмосковья. По словам эксперта, прежде всего это микроскопические грибы, которые занимаются разложением питательной среды для микробов, продуцируют антибиотики и производят важнейшие вещества для промышленности. Один из таких — аспергиллус чёрный, его применяют в производстве лимонадов.
ТАСС / picture-alliance / dpa / Sebastian Gollnow