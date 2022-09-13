Жителям столичного региона пообещали скорое начало грибной поры

По словам метеоролога, уже на этой неделе благодаря дождям и тёплой погоде начнёт формироваться грибница. Причём уже к началу выходных возможно начало грибной поры. Вильфанд также добавил, что ранее помехой была слишком сухая почва, поскольку за первую декаду сентября выпало не так много осадков — всего восемь миллиметров.