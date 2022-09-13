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13 сентября, 10:10

Жителям столичного региона пообещали скорое начало грибной поры

Вильфанд спрогнозировал начало грибной поры в Московском регионе в выходные

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд обрадовал столичных грибников новостью о приходе грибного сезона, пишет ТАСС.

По словам метеоролога, уже на этой неделе благодаря дождям и тёплой погоде начнёт формироваться грибница. Причём уже к началу выходных возможно начало грибной поры. Вильфанд также добавил, что ранее помехой была слишком сухая почва, поскольку за первую декаду сентября выпало не так много осадков — всего восемь миллиметров.

10 грибных приколов, которые отмочила природа, и не рассмеяться над этим ну просто невозможно

10 грибных приколов, которые отмочила природа, и не рассмеяться над этим ну просто невозможно

Ранее преподаватель кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Владимир Гмошинский назвал самые полезные для фунготерапии грибы Подмосковья. По словам эксперта, прежде всего это микроскопические грибы, которые занимаются разложением питательной среды для микробов, продуцируют антибиотики и производят важнейшие вещества для промышленности. Один из таких — аспергиллус чёрный, его применяют в производстве лимонадов.

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ТАСС / picture-alliance / dpa / Sebastian Gollnow

Николь Вербер

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