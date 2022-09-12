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12 сентября, 15:45

10 грибных приколов, которые отмочила природа, и не рассмеяться над этим ну просто невозможно

Природа — та ещё шалунья! Не верите? Посмотрите на эти фотографии грибов под цензом "18+", которые мы собрали... нет, не в лесу, а с Reddit.

"Такой вот гриб", — detimoscow.

Фото © Twitter / detimoscow

Фото © Twitter / detimoscow

"Так могу я получить паспорт на такой гриб?" FreeLoan8946.

Фото © Reddit / FreeLoan8946

Фото © Reddit / FreeLoan8946

"Только что нашла этот гриб на заднем дворе. Выглядит как огромный сперматозоид!" AllHisFault21.

Фото © Reddit / AllHisFault21

Фото © Reddit / AllHisFault21

"Подруга мамы нашла этот гриб сегодня на прогулке", — AustinThompson.

Фото © Reddit / AustinThompson

Фото © Reddit / AustinThompson

"У этого гриба самая большая попа, которую я когда-либо видел", — taykaybo.

Фото © Reddit / taykaybo

Фото © Reddit / taykaybo

"Сегодня ходили по грибы, встретили такого вот шалуна", — KarmaFreak.

Фото © Reddit / KarmaFreak

Фото © Reddit / KarmaFreak

"Никто: ...

Абсолютно никто: ...

Производители презервативов: ... ", Soothe.

Фото © Reddit / Soothe

Фото © Reddit / Soothe

"Посмотрите на этот самоуверенный гриб!" Unlikely_Captain_829

Фото © Reddit / Unlikely_Captain_829

Фото © Reddit / Unlikely_Captain_829

"Нашла в лесу какой-то сомнительный гриб..." NarkoMag.

Фото © Twitter / NarkoMag

Фото © Twitter / NarkoMag

"Самые странные грибы, которые я когда-либо видел в своей жизни (Если что, это не грибы, но что только не найдёшь под деревьями)", — GraemeDaddyPurplez.

Фото © Reddit / GraemeDaddyPurplez

Фото © Reddit / GraemeDaddyPurplez

10 приколов от разных пап, которые оказались действительно смешными, покорив пользователей Сети

10 приколов от разных пап, которые оказались действительно смешными, покорив пользователей Сети

Обложка ©

Reddit / Unlikely_Captain_829, taykaybo

Сергей Трофимов

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