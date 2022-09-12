10 грибных приколов, которые отмочила природа, и не рассмеяться над этим ну просто невозможно
Природа — та ещё шалунья! Не верите? Посмотрите на эти фотографии грибов под цензом "18+", которые мы собрали... нет, не в лесу, а с Reddit.
"Такой вот гриб", — detimoscow.
Фото © Twitter / detimoscow
"Так могу я получить паспорт на такой гриб?" — FreeLoan8946.
Фото © Reddit / FreeLoan8946
"Только что нашла этот гриб на заднем дворе. Выглядит как огромный сперматозоид!" — AllHisFault21.
Фото © Reddit / AllHisFault21
"Подруга мамы нашла этот гриб сегодня на прогулке", — AustinThompson.
Фото © Reddit / AustinThompson
"У этого гриба самая большая попа, которую я когда-либо видел", — taykaybo.
Фото © Reddit / taykaybo
"Сегодня ходили по грибы, встретили такого вот шалуна", — KarmaFreak.
Фото © Reddit / KarmaFreak
"Никто: ...
Абсолютно никто: ...
Производители презервативов: ... ", — Soothe.
Фото © Reddit / Soothe
"Посмотрите на этот самоуверенный гриб!" — Unlikely_Captain_829
Фото © Reddit / Unlikely_Captain_829
"Нашла в лесу какой-то сомнительный гриб..." — NarkoMag.
Фото © Twitter / NarkoMag
"Самые странные грибы, которые я когда-либо видел в своей жизни (Если что, это не грибы, но что только не найдёшь под деревьями)", — GraemeDaddyPurplez.
Фото © Reddit / GraemeDaddyPurplez
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Reddit / Unlikely_Captain_829, taykaybo