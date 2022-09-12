10 грибных приколов, которые отмочила природа, и не рассмеяться над этим ну просто невозможно

"Такой вот гриб", — detimoscow.

Фото © Twitter / detimoscow

"Так могу я получить паспорт на такой гриб?" — FreeLoan8946.

Фото © Reddit / FreeLoan8946

"Только что нашла этот гриб на заднем дворе. Выглядит как огромный сперматозоид!" — AllHisFault21.

Фото © Reddit / AllHisFault21

"Подруга мамы нашла этот гриб сегодня на прогулке", — AustinThompson.

Фото © Reddit / AustinThompson

"У этого гриба самая большая попа, которую я когда-либо видел", — taykaybo.

Фото © Reddit / taykaybo

"Сегодня ходили по грибы, встретили такого вот шалуна", — KarmaFreak.

Фото © Reddit / KarmaFreak

"Никто: ... Абсолютно никто: ... Производители презервативов: ... ", — Soothe.

Фото © Reddit / Soothe

"Посмотрите на этот самоуверенный гриб!" — Unlikely_Captain_829

Фото © Reddit / Unlikely_Captain_829

"Нашла в лесу какой-то сомнительный гриб..." — NarkoMag.

Фото © Twitter / NarkoMag

"Самые странные грибы, которые я когда-либо видел в своей жизни (Если что, это не грибы, но что только не найдёшь под деревьями)", — GraemeDaddyPurplez.