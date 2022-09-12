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12 сентября, 11:40

За что 36-летняя Ольга Бузова расплачивается отсутствием любви и детей

36-летняя Ольга Бузова половину своей жизни находится на виду у всей страны: сначала пыталась строить любовь на "Доме-2", потом всерьёз взялась за построение карьеры. И если со вторым всё получилось, возможно, даже круче, чем Оля могла представлять в самых смелых фантазиях, то с личной жизнью у артистки до сих пор непонятки. Брак с футболистом Дмитрием Тарасовым счастья не принёс, как и отношения с музыкантом Давой (Давид Манукян). Какова вероятность, что к сорока годам певица так и останется разведённой женщиной без наследников? И почему у Бузовой до сих пор нет детей? По мнению медиума Марины Гречишниковой, всё дело в магических ритуалах, которые помогли Ольге добиться профессионального успеха.

Ольга Бузова работает с практиками из Питера, которые сотрудничают с потусторонними силами, помогающими ей достичь успеха в шоу-бизнесе. У неё договор с ними. И, судя по всему, платой за невероятную популярность являются любовь и будущее материнство

Марина Гречишникова

Медиум, маг и таролог

<p>Ольга Бузова работает с практиками из Питера, которые сотрудничают с потусторонними силами, помогающими ей достичь успеха в шоу-бизнесе. У неё договор с ними. И, судя по всему, платой за невероятную популярность являются любовь и будущее материнство</p>
<p>Ольга Бузова работает с практиками из Питера, которые сотрудничают с потусторонними силами, помогающими ей достичь успеха в шоу-бизнесе. У неё договор с ними. И, судя по всему, платой за невероятную популярность являются любовь и будущее материнство</p>

Гречишникова не исключила, что в помощницах Бузовой числятся и "чёрные" ритуальщицы — так называемые погостницы. Девушки, которые прибегают к магической помощи, "платят" за успех: неудачами в отношениях, проблемами с деторождением, заметила медиум. Бузова, вероятно, будет счастлива в отношениях, испытает радость материнства, но лишь когда истечёт договор с потусторонними силами, добавила маг в беседе с "Вечерней Москвой".

Однако пока звезда настроена на карьеру, о любви и семье ей придётся забыть

Марина Гречишникова

Медиум, маг и таролог

<p>Однако пока звезда настроена на карьеру, о любви и семье ей придётся забыть</p>
<p>Однако пока звезда настроена на карьеру, о любви и семье ей придётся забыть</p>
Поздно пить боржоми: Почему Ольга Бузова начала спиваться, несмотря на успех и славу

Поздно пить боржоми: Почему Ольга Бузова начала спиваться, несмотря на успех и славу

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Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / buzova86

Марта Белова

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