За что 36-летняя Ольга Бузова расплачивается отсутствием любви и детей

36-летняя Ольга Бузова половину своей жизни находится на виду у всей страны: сначала пыталась строить любовь на "Доме-2", потом всерьёз взялась за построение карьеры. И если со вторым всё получилось, возможно, даже круче, чем Оля могла представлять в самых смелых фантазиях, то с личной жизнью у артистки до сих пор непонятки. Брак с футболистом Дмитрием Тарасовым счастья не принёс, как и отношения с музыкантом Давой (Давид Манукян). Какова вероятность, что к сорока годам певица так и останется разведённой женщиной без наследников? И почему у Бузовой до сих пор нет детей? По мнению медиума Марины Гречишниковой, всё дело в магических ритуалах, которые помогли Ольге добиться профессионального успеха.