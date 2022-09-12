10 "проклятых" фото, которые мгновенно поднимут настроение в плохой день

"Только отвернулась на минуту, как кошка сходила в туалет на 20 чашек риса, которые я собиралась приготовить...", — TheLoxFox.

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"Ещё на прошлой неделе балки были абсолютно прямыми. Это первый этаж из семи", — VreniCZek.

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"Момент, когда я вспомнил, что вчера вечером хотел немного охладить газировку", — dim-pap.

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"Секретарша моего босса уволилась сегодня утром сразу после того, как нам привезли завтрак", — whothefuqisdan.

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"Фотография становится смешнее, если знаешь, что таблетки — это антидепрессанты?" — SSR_Id_prefer_not_to.

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"Ждала всё лето, чтобы собрать урожай картошки. Это всё, что выросло на огороде...", — labyrinth-luminary.

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"Никогда не засовывайте голову в дупло, чтобы "просто посмотреть, что там", — Elua7.

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"Видимо, не всем быть сантехниками", — idontreallylikecandy.

Фото © Reddit / idontreallylikecandy

"Что ж, в унитазе каким-то образом поселилась змея", — TheEerieZeroQueen.

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