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12 сентября, 12:15

10 "проклятых" фото, которые мгновенно поднимут настроение в плохой день

Главное правило — когда у тебя плохое настроение, посмотри на тех, у кого жизнь складывается хуже. Исходя из этого, фотографии из подборки ниже поднимут настрой моментально. Убедитесь сами.

"Только отвернулась на минуту, как кошка сходила в туалет на 20 чашек риса, которые я собиралась приготовить...", — TheLoxFox.

Фото © Reddit / TheLoxFox

Фото © Reddit / TheLoxFox

"Ещё на прошлой неделе балки были абсолютно прямыми. Это первый этаж из семи", — VreniCZek.

Фото © Reddit / VreniCZek

Фото © Reddit / VreniCZek

"Момент, когда я вспомнил, что вчера вечером хотел немного охладить газировку", — dim-pap.

Фото © Reddit / dim-pap

Фото © Reddit / dim-pap

"Секретарша моего босса уволилась сегодня утром сразу после того, как нам привезли завтрак", — whothefuqisdan.

Фото © Reddit / whothefuqisdan

Фото © Reddit / whothefuqisdan

"Фотография становится смешнее, если знаешь, что таблетки — это антидепрессанты?" SSR_Id_prefer_not_to.

Фото © Reddit / SSR_Id_prefer_not_to

Фото © Reddit / SSR_Id_prefer_not_to

"Ждала всё лето, чтобы собрать урожай картошки. Это всё, что выросло на огороде...", — labyrinth-luminary.

Фото © Reddit / labyrinth-luminary

Фото © Reddit / labyrinth-luminary

"Никогда не засовывайте голову в дупло, чтобы "просто посмотреть, что там", — Elua7.

Фото © Reddit / Elua7

Фото © Reddit / Elua7

"Видимо, не всем быть сантехниками", — idontreallylikecandy.

Фото © Reddit / idontreallylikecandy

Фото © Reddit / idontreallylikecandy

"Что ж, в унитазе каким-то образом поселилась змея", — TheEerieZeroQueen.

Фото © Reddit / TheEerieZeroQueen

Фото © Reddit / TheEerieZeroQueen

"Доброе утро...", — deiwor.

Фото © Reddit / deiwor

Фото © Reddit / deiwor

10 неловких ситуаций, просто представив которые хочется провалиться под землю

10 неловких ситуаций, просто представив которые хочется провалиться под землю

Обложка ©

Reddit / TheLoxFox, Elua7

Сергей Трофимов

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