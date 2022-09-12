10 "проклятых" фото, которые мгновенно поднимут настроение в плохой день
Главное правило — когда у тебя плохое настроение, посмотри на тех, у кого жизнь складывается хуже. Исходя из этого, фотографии из подборки ниже поднимут настрой моментально. Убедитесь сами.
"Только отвернулась на минуту, как кошка сходила в туалет на 20 чашек риса, которые я собиралась приготовить...", — TheLoxFox.
Фото © Reddit / TheLoxFox
"Ещё на прошлой неделе балки были абсолютно прямыми. Это первый этаж из семи", — VreniCZek.
Фото © Reddit / VreniCZek
"Момент, когда я вспомнил, что вчера вечером хотел немного охладить газировку", — dim-pap.
Фото © Reddit / dim-pap
"Секретарша моего босса уволилась сегодня утром сразу после того, как нам привезли завтрак", — whothefuqisdan.
Фото © Reddit / whothefuqisdan
"Фотография становится смешнее, если знаешь, что таблетки — это антидепрессанты?" — SSR_Id_prefer_not_to.
Фото © Reddit / SSR_Id_prefer_not_to
"Ждала всё лето, чтобы собрать урожай картошки. Это всё, что выросло на огороде...", — labyrinth-luminary.
Фото © Reddit / labyrinth-luminary
"Никогда не засовывайте голову в дупло, чтобы "просто посмотреть, что там", — Elua7.
Фото © Reddit / Elua7
"Видимо, не всем быть сантехниками", — idontreallylikecandy.
Фото © Reddit / idontreallylikecandy
"Что ж, в унитазе каким-то образом поселилась змея", — TheEerieZeroQueen.
Фото © Reddit / TheEerieZeroQueen
"Доброе утро...", — deiwor.
Фото © Reddit / deiwor