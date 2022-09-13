Российские военные уничтожили вертолёт Ми-8 ВСУ в Николаевской области

Российские военные сбили украинский военный вертолёт Ми-8. Об этом в ходе ежедневного брифинга сообщил генерал-лейтенант Игорь Конашенков, представляющий Минобороны РФ. По его словам, воздушное судно было уничтожено в Николаевской области Украины.

Ранее Лайф рассказывал о работе экипажей российских ударных вертолётов Ми-35 на Украине. Так, во время одного из вылетов лётчики уничтожили колонну бронетанковой техники близ города Изюма в Харьковской области.