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13 сентября, 10:07

Российские военные уничтожили вертолёт Ми-8 ВСУ в Николаевской области

Российские военные сбили украинский военный вертолёт Ми-8. Об этом в ходе ежедневного брифинга сообщил генерал-лейтенант Игорь Конашенков, представляющий Минобороны РФ. По его словам, воздушное судно было уничтожено в Николаевской области Украины.

"Авиацией ВКС России в районе населённого пункта Очаков Николаевской области уничтожен вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины", — сказал Конашенков.

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Ранее Лайф рассказывал о работе экипажей российских ударных вертолётов Ми-35 на Украине. Так, во время одного из вылетов лётчики уничтожили колонну бронетанковой техники близ города Изюма в Харьковской области.

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ТАСС / Яковлева Ирина

Максим Плетнёв

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