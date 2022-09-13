Бывший тренер футбольного ЦСКА Бабаян возглавил "Астану"
Бывший помощник главного тренера столичного ЦСКА Григорий Бабаян стал наставником "Астаны". Об этом сообщается на сайте казахстанского футбольного клуба.
Детали контракта 42-летнего специалиста с "Астаной" не уточняются. На посту главного тренера он сменил сербского специалиста Срджана Благоевича, работавшего с командой с ноября 2021 года.
Ранее Бабаян уже работал в "Астане". С июня 2021 года по июнь 2022 года он входил в тренерский штаб ЦСКА.
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ФК "Астана"