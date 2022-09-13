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13 сентября, 10:01

Бывший тренер футбольного ЦСКА Бабаян возглавил "Астану"

Бывший помощник главного тренера столичного ЦСКА Григорий Бабаян стал наставником "Астаны". Об этом сообщается на сайте казахстанского футбольного клуба.

Детали контракта 42-летнего специалиста с "Астаной" не уточняются. На посту главного тренера он сменил сербского специалиста Срджана Благоевича, работавшего с командой с ноября 2021 года.

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Ранее Бабаян уже работал в "Астане". С июня 2021 года по июнь 2022 года он входил в тренерский штаб ЦСКА.

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ФК "Астана"

Роман Фейгин

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