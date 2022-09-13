Бывший тренер футбольного ЦСКА Бабаян возглавил "Астану"

Бывший помощник главного тренера столичного ЦСКА Григорий Бабаян стал наставником "Астаны". Об этом сообщается на сайте казахстанского футбольного клуба.

Детали контракта 42-летнего специалиста с "Астаной" не уточняются. На посту главного тренера он сменил сербского специалиста Срджана Благоевича, работавшего с командой с ноября 2021 года.