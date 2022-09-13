Авиация и артиллерия России уничтожили 12 пунктов управления ВСУ

Вооружённые силы России за прошедшие сутки уничтожили 12 пунктов управления ВСУ, удары наносили ракетные войска, авиация и артиллерия. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражено 12 пунктов управления в районах населённых пунктов Серебрянка, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Весёлое, Соледар, Зайцево и Павловка ДНР, Успеновка и Гуляйполе Запорожской области, Широкое, Киселёвка и Новогригоровка Николаевской области", — сказал он.

Кроме того, российские военные поразили 47 артиллерийских подразделений, живую силу и военную технику ВСУ в 152 районах.