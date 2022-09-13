ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 сентября 2022, 10:04

Авиация и артиллерия России уничтожили 12 пунктов управления ВСУ

Вооружённые силы России за прошедшие сутки уничтожили 12 пунктов управления ВСУ, удары наносили ракетные войска, авиация и артиллерия. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражено 12 пунктов управления в районах населённых пунктов Серебрянка, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Весёлое, Соледар, Зайцево и Павловка ДНР, Успеновка и Гуляйполе Запорожской области, Широкое, Киселёвка и Новогригоровка Николаевской области", — сказал он.

Кроме того, российские военные поразили 47 артиллерийских подразделений, живую силу и военную технику ВСУ в 152 районах.

Российские Ми-35 уничтожили бронетанковую колонну ВСУ под Изюмом
Российские Ми-35 уничтожили бронетанковую колонну ВСУ под Изюмом

Ранее Лайф писал, что на Херсонском направлении ВСУ потеряли более 3500 человек. Как заявил заместитель главы Администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, реального продвижения украинских войск в этом регионе нет. ВСУ заявляют о занятии нескольких населённых пунктов, однако, отметил он, российских войск там никогда не было, это сёла из буферной зоны.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar