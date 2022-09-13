ВСУ провалили попытку забросить диверсантов в Красный Лиман

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил об артиллерийских обстрелах ВСУ Красного Лимана. По его словам, Киев предпринял попытку забросить диверсантов в город.

"Противник сегодня Красный Лиман ночью артиллерией обкладывал, но те диверсионные группы, которые опять пытались совершить какой-то заход в Красный Лиман, — их попытки были нивелированы союзными силами", — сказал он в эфире программы "Соловьёв LIVE".