ВСУ провалили попытку забросить диверсантов в Красный Лиман
Пушилин сообщил о попытках Киева забросить диверсионные группы ВСУ в Красный Лиман
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил об артиллерийских обстрелах ВСУ Красного Лимана. По его словам, Киев предпринял попытку забросить диверсантов в город.
"Противник сегодня Красный Лиман ночью артиллерией обкладывал, но те диверсионные группы, которые опять пытались совершить какой-то заход в Красный Лиман, — их попытки были нивелированы союзными силами", — сказал он в эфире программы "Соловьёв LIVE".
Ранее Лайф писал, что добровольцы казачьего отряда "Кубань" (БАРС-16) совместно с частями ВC Российской Федерации на шесть километров отбросили превосходящие силы украинских боевиков. У Красного Лимана удалось остановить массированное наступление многочисленных подразделений противника. Казаки удерживают краснолиманские рубежи, делая всё возможное, чтобы противник не смог войти в город.
ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka