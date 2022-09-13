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Опубликовано 13 сентября 2022, 09:24
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ВСУ провалили попытку забросить диверсантов в Красный Лиман

Пушилин сообщил о попытках Киева забросить диверсионные группы ВСУ в Красный Лиман

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил об артиллерийских обстрелах ВСУ Красного Лимана. По его словам, Киев предпринял попытку забросить диверсантов в город.

"Противник сегодня Красный Лиман ночью артиллерией обкладывал, но те диверсионные группы, которые опять пытались совершить какой-то заход в Красный Лиман, — их попытки были нивелированы союзными силами", — сказал он в эфире программы "Соловьёв LIVE".

Пушилин сообщил о продвижении союзных сил в районе Артёмовска, Угледара и Марьинки
Пушилин сообщил о продвижении союзных сил в районе Артёмовска, Угледара и Марьинки

Ранее Лайф писал, что добровольцы казачьего отряда "Кубань" (БАРС-16) совместно с частями ВC Российской Федерации на шесть километров отбросили превосходящие силы украинских боевиков. У Красного Лимана удалось остановить массированное наступление многочисленных подразделений противника. Казаки удерживают краснолиманские рубежи, делая всё возможное, чтобы противник не смог войти в город.

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ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka

Николь Вербер
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