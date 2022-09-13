Казаки остановили массированное наступление многочисленных сил ВСУ у Красного Лимана

Добровольцы казачьего отряда "Кубань" (16 БАРС) совместно с частями Вооружённых сил Российской Федерации на шесть километров отбросили превосходящие ряды украинских боевиков. У Красного Лимана удалось остановить массированное наступление многочисленных сил противника. Казаки удерживают краснолиманские рубежи, делают всё возможное, чтобы противник не смог войти в город.

"Пишут, что ВС РФ оставили Лиман. Но это не совсем так. Достоверно знаем, что по крайней мере в эти минуты в Лимане против неонацистов рубятся "барсы" из отряда "Кубань". <...> "Барсы" бьются отважно, но ресурсы их само собой не безграничны. Уж не знаю, спешит ли кто-то им на помощь, но бойцы до сих пор ведут огонь на оборонительных рубежах. Они для нас ГЕРОИ", — написал журналист и телеведущий Артём Шейнин в своём телеграм-канале.

Отряд имени атамана Захария Чепеги на Запорожском направлении находится в активной обороне, в том числе контратакует. Также героически проявляет себя миномётная батарея отряда: уничтожает боевиков, помогая сдерживать контрнаступление и оказывая поддержку в продвижении союзных войск. В ходе выполнения задач на Одесском направлении казаки добровольческого отряда "Терек" сбили беспилотный летательный аппарат украинских войск. Кроме того, казаками были выбиты украинские подразделения с закреплённых позиций на опорных пунктах.

Также активную оборону на передней линии Запорожского направления в брошенном дачном посёлке за КПП «Васильевка» ведут бойцы добровольческого казачьего штурмового батальона «Таврида». Казаки добровольческого отряда «Тигр» удерживают рубежи на Донецком направлении. Несмотря на ожесточённое сопротивление противника, казаки продвигаются вперёд, освобождая населённые пункты. Вместе с тем на территорию России для выполнения задачи по защите государственной границы был выведен отряд «Ермак». К ним присоединилось пополнение — более 160 казаков Оренбургского и Волжского войсковых казачьих обществ.