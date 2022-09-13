В Запорожской области сообщили о высокой концентрации техники ВСУ у линии соприкосновения

На линии соприкосновения в Запорожской области фиксируется концентрация тяжёлой украинской техники, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Если говорить о ситуации, она напряжённая, мы ждём. Почему ждём? Потому что вдоль всей линии боевого соприкосновения <…> фиксируется концентрация вражеской техники", — заявил он в эфире Первого канала.

Рогов уточнил, что речь идёт о передвижении такой техники ВСУ, как гаубицы М777, РСЗО HIMARS, "Ураган" и "Град".