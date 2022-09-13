Рекордно большой схрон оружия в 260 ящиках обнаружили в Запорожье

На освобождённых территориях Запорожской области был обнаружен рекордный по своим размерам схрон оружия, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. В самом тайнике, найденном в лесополосе, было спрятано 260 ящиков со снарядами.

"Был обнаружен схрон, в котором находилось 260 ящиков со снарядами: 180 ящиков со снарядами калибра 125 мм и 80 ящиков со снарядами калибра 152 мм, — а также четыре коробки с головными взрывателями. Изъятое передано подразделению Росгвардии", — написал Рогов в телеграм-канале.







Информацией о потенциальном схроне поделились местные жители, заметившие неизвестных людей, перетаскивавших ящики в лесополосе Токмакского района. Полицейские совместно с силовыми ведомствами уже вычислили личности возможных владельцев тайника. Виновные будут привлечены к уголовной ответственности, добавил Рогов.