ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 сентября 2022, 07:37
15064

Рекордно большой схрон оружия в 260 ящиках обнаружили в Запорожье

Найденный в Запорожье схрон. Фото © t.me/vrogov

Найденный в Запорожье схрон. Фото © t.me/vrogov

На освобождённых территориях Запорожской области был обнаружен рекордный по своим размерам схрон оружия, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. В самом тайнике, найденном в лесополосе, было спрятано 260 ящиков со снарядами.

"Был обнаружен схрон, в котором находилось 260 ящиков со снарядами: 180 ящиков со снарядами калибра 125 мм и 80 ящиков со снарядами калибра 152 мм, — а также четыре коробки с головными взрывателями. Изъятое передано подразделению Росгвардии", — написал Рогов в телеграм-канале.

  • Схрон. Фото © t.me/vrogov
    Схрон. Фото © t.me/vrogov
  • Схрон. Фото © t.me/vrogov
    Схрон. Фото © t.me/vrogov
  • Схрон. Фото © t.me/vrogov
    Схрон. Фото © t.me/vrogov

Схрон. Фото © t.me/vrogov

1 / 3

Информацией о потенциальном схроне поделились местные жители, заметившие неизвестных людей, перетаскивавших ящики в лесополосе Токмакского района. Полицейские совместно с силовыми ведомствами уже вычислили личности возможных владельцев тайника. Виновные будут привлечены к уголовной ответственности, добавил Рогов.

Спецподразделение "Ахмат" держит под контролем стратегические позиции в Запорожье
Спецподразделение "Ахмат" держит под контролем стратегические позиции в Запорожье

Ранее Лайф писал, что освобождённые районы Запорожской области получают электроэнергию из Крыма. Такая мера была принята после отключения Запорожской АЭС.

BannerImage
Матвей Шандрыголов
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar