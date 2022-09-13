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13 сентября, 07:37

Рекордно большой схрон оружия в 260 ящиках обнаружили в Запорожье

<p>Найденный в Запорожье схрон. Фото © t.me/<a href="https://t.me/vrogov/4843" target="_blank" rel="noopener noreferrer">vrogov</a></p>

Найденный в Запорожье схрон. Фото © t.me/vrogov

На освобождённых территориях Запорожской области был обнаружен рекордный по своим размерам схрон оружия, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. В самом тайнике, найденном в лесополосе, было спрятано 260 ящиков со снарядами.

"Был обнаружен схрон, в котором находилось 260 ящиков со снарядами: 180 ящиков со снарядами калибра 125 мм и 80 ящиков со снарядами калибра 152 мм, — а также четыре коробки с головными взрывателями. Изъятое передано подразделению Росгвардии", — написал Рогов в телеграм-канале.

  • Схрон. Фото © t.me/vrogov
    Схрон. Фото © t.me/vrogov
  • Схрон. Фото © t.me/vrogov
    Схрон. Фото © t.me/vrogov
  • Схрон. Фото © t.me/vrogov
    Схрон. Фото © t.me/vrogov

Схрон. Фото © t.me/vrogov

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Информацией о потенциальном схроне поделились местные жители, заметившие неизвестных людей, перетаскивавших ящики в лесополосе Токмакского района. Полицейские совместно с силовыми ведомствами уже вычислили личности возможных владельцев тайника. Виновные будут привлечены к уголовной ответственности, добавил Рогов.

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Ранее Лайф писал, что освобождённые районы Запорожской области получают электроэнергию из Крыма. Такая мера была принята после отключения Запорожской АЭС.

Матвей Шандрыголов

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