Рекордно большой схрон оружия в 260 ящиках обнаружили в Запорожье
Найденный в Запорожье схрон. Фото © t.me/vrogov
На освобождённых территориях Запорожской области был обнаружен рекордный по своим размерам схрон оружия, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. В самом тайнике, найденном в лесополосе, было спрятано 260 ящиков со снарядами.
"Был обнаружен схрон, в котором находилось 260 ящиков со снарядами: 180 ящиков со снарядами калибра 125 мм и 80 ящиков со снарядами калибра 152 мм, — а также четыре коробки с головными взрывателями. Изъятое передано подразделению Росгвардии", — написал Рогов в телеграм-канале.
Информацией о потенциальном схроне поделились местные жители, заметившие неизвестных людей, перетаскивавших ящики в лесополосе Токмакского района. Полицейские совместно с силовыми ведомствами уже вычислили личности возможных владельцев тайника. Виновные будут привлечены к уголовной ответственности, добавил Рогов.
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Ранее Лайф писал, что освобождённые районы Запорожской области получают электроэнергию из Крыма. Такая мера была принята после отключения Запорожской АЭС.