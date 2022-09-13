Украина попросила у США ракеты с эффективной дальностью в 300 километров
WSJ: Украина потребовала от США дальнобойные ракеты ATACMS
Украина в рамках военной помощи Запада намерена попросить у США дальнобойные ракеты для "поддержки наступательных действий". Соответствующий перечень позиций уже представлен американским конгрессменам, пишет газета The Wall Street Journal.
Речь идёт о ракетах семейства ATACMS, способных поражать цели на расстоянии до 300 километров. Также в список требований Киева вошли танки, беспилотники и артиллерийские системы. Кроме того, Украина попросила отправить ей дополнительные снаряды для РСЗО HIMRAS и противокорабельные Harpoon'ы.
Ранее сообщалось, что Пентагон в рамках военной поддержки направил Киеву управляемые ракеты Excalibur, оснащённые GPS-наведением на цель.
ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka