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13 сентября, 06:50

Украина попросила у США ракеты с эффективной дальностью в 300 километров

WSJ: Украина потребовала от США дальнобойные ракеты ATACMS

Украина в рамках военной помощи Запада намерена попросить у США дальнобойные ракеты для "поддержки наступательных действий". Соответствующий перечень позиций уже представлен американским конгрессменам, пишет газета The Wall Street Journal.

Речь идёт о ракетах семейства ATACMS, способных поражать цели на расстоянии до 300 километров. Также в список требований Киева вошли танки, беспилотники и артиллерийские системы. Кроме того, Украина попросила отправить ей дополнительные снаряды для РСЗО HIMRAS и противокорабельные Harpoon'ы.

Украина получила от Запада ракеты Harpoon на автомобильной платформе

Украина получила от Запада ракеты Harpoon на автомобильной платформе

Ранее сообщалось, что Пентагон в рамках военной поддержки направил Киеву управляемые ракеты Excalibur, оснащённые GPS-наведением на цель.

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ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka

Максим Плетнёв

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