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13 сентября, 06:37

СМИ: Ереван и Баку договорились о прекращении огня

Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня с 08:00 по мск

Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня в приграничных районах. Об этом сообщает местное агентство Trend со ссылкой на источники.

"После предпринятых Вооружёнными силами Азербайджана ответных мер стороны договорились о прекращении огня с 09:00 по местному времени [08:00 по Москве]. <...> Вооружённые силы Армении нарушили эту договорённость, однако с 09:15 режим прекращения огня всё же был установлен", — говорится в сообщении.

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Как рассказывал Лайф, сегодня после полуночи Армения заявила об ударах Азербайджана по приграничным городам. Затем ситуацию прокомментировали и в Баку: Азербайджан обвинил Армению в провокации на границе. Премьер Армении Никол Пашинян уже переговорил с президентом России Владимиром Путиным, лидером Франции Эмманюэлем Макроном и главой Госдепа США Энтони Блинкеном. Стоит также отметить, что после предыдущего обострения ситуации в регионе Азербайджан и Армения высказывали готовность работать над мирным соглашением.

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ТАСС / AP / Emrah Gurel

Николь Вербер

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