СМИ: Ереван и Баку договорились о прекращении огня

Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня в приграничных районах. Об этом сообщает местное агентство Trend со ссылкой на источники.

"После предпринятых Вооружёнными силами Азербайджана ответных мер стороны договорились о прекращении огня с 09:00 по местному времени [08:00 по Москве]. <...> Вооружённые силы Армении нарушили эту договорённость, однако с 09:15 режим прекращения огня всё же был установлен", — говорится в сообщении.