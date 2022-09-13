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13 сентября, 09:02

Учёные выяснили, почему людей тянет на жёсткий секс

Тяга к жёсткому сексу возникает из любопытства и не говорит об агрессивности в характере человека. Об этом пишет The Journal of the Evolutionary Studies Consortium, ссылаясь на американских учёных.

Специалисты отобрали 734 студентов и провели анкетирование. Как выяснилось, респонденты хотели такими экспериментами внести разнообразие в отношения с партнёром. Опрошенные признались, что часто на грубый секс их подталкивали фильмы для взрослых, которые вызывали стремление узнать что-то новое.

"Десятилетия исследований показывают, что подростки и взрослые чётко различают реальность и порнографические фантазии. Наши данные свидетельствуют о том, что некоторые люди просто стремятся к большему разнообразию сексуального поведения", — уточнили авторы исследования.

По их словам, не следует обвинять партнёра в жестокости в подобном вопросе, так как грубость в интимных связях вовсе не говорит о желании выплеснуть злость и агрессию.

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Shutterstock

Татьяна Миссуми

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