ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 сентября 2022, 08:52
5333

Раскрыты два города, которые ВСУ избрали новыми главными мишенями

Херсонские власти заявили, что ВСУ избрали новыми главными мишенями Херсон и Новую Каховку

Вооружённые силы Украины избрали себе в Херсонской области новые главные мишени для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре. Это города Новая Каховка и Херсон, сообщил заместитель главы Администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Систематические массированные обстрелы и ракетные удары ведутся по гражданской инфраструктуре городов Херсона и Новой Каховки. Они избрали эти города в качестве главных мишеней, чтобы затем отчитаться по картинке об успешно сделанной работе перед своими западными так называемыми партнёрами, которые их спонсируют", — объяснил он РИА "Новости".

В Херсонской области рассказали, как прекратить обстрелы региона со стороны ВСУ
В Херсонской области рассказали, как прекратить обстрелы региона со стороны ВСУ

Ранее Лайф рассказывал, что российские спецслужбы предотвратили серию терактов в Херсонской области. Исполнителями атак должны были быть члены украинских националистических организаций "Правый сектор"* и "Национальный корпус", а курировали их работу сотрудники Сил специальных операций Украины (ССО) и СБУ.

* Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации.

BannerImage

ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar