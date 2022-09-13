Раскрыты два города, которые ВСУ избрали новыми главными мишенями

Вооружённые силы Украины избрали себе в Херсонской области новые главные мишени для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре. Это города Новая Каховка и Херсон, сообщил заместитель главы Администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Систематические массированные обстрелы и ракетные удары ведутся по гражданской инфраструктуре городов Херсона и Новой Каховки. Они избрали эти города в качестве главных мишеней, чтобы затем отчитаться по картинке об успешно сделанной работе перед своими западными так называемыми партнёрами, которые их спонсируют", — объяснил он РИА "Новости".