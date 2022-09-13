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13 сентября, 08:15

Польских наёмников оказалось больше украинцев в подразделении ВСУ под Святогорском

Пушилин: В подразделении ВСУ под Святогорском больше польских наёмников, чем украинцев

В районе Святогорска союзным войскам приходится сражаться с польскими наёмниками, которые по численности здесь превосходят украинских бойцов. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Роль поляков, польских наёмников — она достаточно актуальна в районе Святогорска. Это уже проверенные данные. Причём <…> в районе святогорского направления поляков больше, чем украинцев. Объективно уже так", отметил он в эфире телеканала "Соловьёв Live".

Пушилин сообщил о продвижении союзных сил в районе Артёмовска, Угледара и Марьинки

Пушилин сообщил о продвижении союзных сил в районе Артёмовска, Угледара и Марьинки

Накануне глава ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что город Святогорск, который находится на территории Донецкой Народной Республики, сейчас не под контролем ни Народной милиции республики, ни Вооружённых сил Украины.

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Getty Images / Armed Forces of Ukraine / Anadolu Agency

Татьяна Миссуми

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