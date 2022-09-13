Польских наёмников оказалось больше украинцев в подразделении ВСУ под Святогорском
Пушилин: В подразделении ВСУ под Святогорском больше польских наёмников, чем украинцев
В районе Святогорска союзным войскам приходится сражаться с польскими наёмниками, которые по численности здесь превосходят украинских бойцов. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Роль поляков, польских наёмников — она достаточно актуальна в районе Святогорска. Это уже проверенные данные. Причём <…> в районе святогорского направления поляков больше, чем украинцев. Объективно уже так", — отметил он в эфире телеканала "Соловьёв Live".
Накануне глава ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что город Святогорск, который находится на территории Донецкой Народной Республики, сейчас не под контролем ни Народной милиции республики, ни Вооружённых сил Украины.
Getty Images / Armed Forces of Ukraine / Anadolu Agency