В районе Святогорска союзным войскам приходится сражаться с польскими наёмниками, которые по численности здесь превосходят украинских бойцов. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Роль поляков, польских наёмников — она достаточно актуальна в районе Святогорска. Это уже проверенные данные. Причём <…> в районе святогорского направления поляков больше, чем украинцев. Объективно уже так", — отметил он в эфире телеканала "Соловьёв Live".