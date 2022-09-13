Минпросвещения РФ отреагировало на фейк о задержании российских учителей на Харьковщине

В харьковских школах с 1 сентября уроки ведут местные педагоги. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ, комментируя фейковую информацию премьер-министра Украины Ирины Верещук о якобы задержании российских учителей в регионе.

"С 1 сентября в Харьковской области в очном режиме начали работать около 90 школ. Там работают местные педагоги", — уточнила пресс-служба ведомства.

В Харьковской области заявили, что наёмники расстреливали граждан и снимали это на видео

В Харьковской области заявили, что наёмники расстреливали граждан и снимали это на видео

А ранее в телеграм-канале украинского издания "Страна" появилось видео, на котором, по данным журналистов, американские наёмники заходят в город Изюм Харьковской области. На опубликованных кадрах сначала военнослужащие позируют перед стелой с надписью "Изюм", а после один из них по-английски произносит: "Добро пожаловать в Изюм!"