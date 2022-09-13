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13 сентября, 08:04

Россия будет поставлять в ДНР вакцины от ковида

Минздрав РФ договорился о поставке в ДНР вакцин от CoViD-19 и других инфекций

Россия и ДНР договорились о поставках вакцин от ковида в республику. Как сообщили в пресс-службе Минздрава РФ, соглашение было достигнуто по итогам встречи министра здравоохранения Михаила Мурашко и председателя Правительства ДНР Виталия Хоценко, которая прошла сегодня утром.

"Стороны договорились о поставках в ДНР вакцин для профилактики CoViD-19, гриппа и других инфекций", — говорится в сообщении.

Кроме того, Мурашко и Хоценко обсудили вопросы организации детских медосмотров в ДНР и развитие инфраструктуры здравоохранения в республике в целом.

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Обложка ©

Unsplash

Максим Плетнёв

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