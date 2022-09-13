Россия будет поставлять в ДНР вакцины от ковида
Минздрав РФ договорился о поставке в ДНР вакцин от CoViD-19 и других инфекций
Россия и ДНР договорились о поставках вакцин от ковида в республику. Как сообщили в пресс-службе Минздрава РФ, соглашение было достигнуто по итогам встречи министра здравоохранения Михаила Мурашко и председателя Правительства ДНР Виталия Хоценко, которая прошла сегодня утром.
"Стороны договорились о поставках в ДНР вакцин для профилактики CoViD-19, гриппа и других инфекций", — говорится в сообщении.
Кроме того, Мурашко и Хоценко обсудили вопросы организации детских медосмотров в ДНР и развитие инфраструктуры здравоохранения в республике в целом.
Ранее Лайф писал, что Донецкая Народная Республика присоединится к спортивному проекту "Единой России" "Zа самбо". О готовности участвовать в нём наряду со всеми российскими регионами заявил глава ДНР Денис Пушилин.
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