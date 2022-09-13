Роналду отказался от фантастического предложения из Саудовской Аравии
Роналду отказался от контракта с саудовским клубом с зарплатой 240 миллионов евро в год
Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду отказался от предложения клуба из Саудовской Аравии и контракта с зарплатой 240 миллионов евро в год. Об этом сообщает Mirror.
Название команды не называется, однако известно, что помимо Роналду существенно обогатиться могли и посредники, которые получили бы 20 миллионов долларов.
Напомним, летом Криштиану Роналду собирался уйти из "Манчестер Юнайтед" из-за того, что клуб не попал в Лигу чемпионов. Партнёры по команде и сотрудники МЮ были недовольны его поведением, однако в итоге он остался в "Манчестере".
ТАСС / EPA