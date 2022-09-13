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13 сентября, 07:56

Роналду отказался от фантастического предложения из Саудовской Аравии

Роналду отказался от контракта с саудовским клубом с зарплатой 240 миллионов евро в год

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду отказался от предложения клуба из Саудовской Аравии и контракта с зарплатой 240 миллионов евро в год. Об этом сообщает Mirror.

Название команды не называется, однако известно, что помимо Роналду существенно обогатиться могли и посредники, которые получили бы 20 миллионов долларов.

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" заявил, что Роналду останется в команде

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" заявил, что Роналду останется в команде

Напомним, летом Криштиану Роналду собирался уйти из "Манчестер Юнайтед" из-за того, что клуб не попал в Лигу чемпионов. Партнёры по команде и сотрудники МЮ были недовольны его поведением, однако в итоге он остался в "Манчестере".

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ТАСС / EPA

Шамиль Гаджиев

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