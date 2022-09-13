Роналду отказался от фантастического предложения из Саудовской Аравии

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду отказался от предложения клуба из Саудовской Аравии и контракта с зарплатой 240 миллионов евро в год. Об этом сообщает Mirror.

Название команды не называется, однако известно, что помимо Роналду существенно обогатиться могли и посредники, которые получили бы 20 миллионов долларов.