ЦБ и Минфин подготовят предложения по использованию цифрового рубля в бюджетном процессе
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ, поручил Министерству финансов и Центральному банку России до 19 декабря подготовить предложения по использованию цифрового рубля в бюджетном процессе. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства России.
"Минфину при участии Банка России поставлена задача подготовить и направить в правительство предложения по использованию цифрового рубля в бюджетном процессе", — говорится в сообщении ведомства.
Ранее Лайф писал, что ЦБ России начнёт тестировать использование цифрового рубля на реальных клиентах с апреля следующего года. На данный момент, по словам первого заместителя председателя ЦБ РФ Ольги Скоробогатовой, проводятся лишь тестовые операции.
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