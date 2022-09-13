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13 сентября, 07:59

ЦБ и Минфин подготовят предложения по использованию цифрового рубля в бюджетном процессе

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ, поручил Министерству финансов и Центральному банку России до 19 декабря подготовить предложения по использованию цифрового рубля в бюджетном процессе. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства России.

"Минфину при участии Банка России поставлена задача подготовить и направить в правительство предложения по использованию цифрового рубля в бюджетном процессе", — говорится в сообщении ведомства.

Центробанк осенью начнёт второй этап тестирования цифрового рубля

Центробанк осенью начнёт второй этап тестирования цифрового рубля

Ранее Лайф писал, что ЦБ России начнёт тестировать использование цифрового рубля на реальных клиентах с апреля следующего года. На данный момент, по словам первого заместителя председателя ЦБ РФ Ольги Скоробогатовой, проводятся лишь тестовые операции.

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Unsplash

Матвей Шандрыголов

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