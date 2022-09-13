ЦБ и Минфин подготовят предложения по использованию цифрового рубля в бюджетном процессе

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ, поручил Министерству финансов и Центральному банку России до 19 декабря подготовить предложения по использованию цифрового рубля в бюджетном процессе. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства России.

"Минфину при участии Банка России поставлена задача подготовить и направить в правительство предложения по использованию цифрового рубля в бюджетном процессе", — говорится в сообщении ведомства.