Бюджет РФ на 2023–2025 годы рассчитали с учётом любых неожиданностей

Бюджет России на период с 2023 по 2025 год, работа над которым уже завершена, может защитить практически от всех возможных неожиданностей, сообщает газета "Коммерсант".

Планируется, что бюджетные расходы на 2023–2024 годы будут финансироваться согласно условной цене экспорта нефти несколько выше 60 долларов за баррель независимо от нынешней конъюнктуры доходов. А в 2025-м будут исходить из расчётной цены в 60 долларов за баррель нефти. Также, как отмечает газета, при низких темпах роста мирового ВВП финансирование дефицита бюджета будет совершаться из Фонда национального благосостояния.

В российском Министерстве финансов не исключают различные исходы, в связи с чем выражают опасения по неоднозначным результатам с исполнением бюджета в августе. Не исключено, что сентябрьские показатели будут дефицитными, несмотря на сверхдоходы от продажи российских энергоресурсов — нефти и газа. При этом основные объёмы дефицита доходов, вероятно, перейдут на следующий год. Кроме того, эксперты пока не могут давать точные прогнозы и утверждать, стоит ли закладывать в проектировку бюджета снижение мирового ВВП и сценарий энергокризиса.