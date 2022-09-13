Россиян начнут мотивировать к долгосрочным сбережениям

Российские власти начнут стимулировать граждан к долгосрочным денежным сбережениям. Такое поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин соответствующим ведомствам по итогам стратегической сессии о развитии отечественной финансовой системы.

"Отдельное поручение Михаил Мишустин дал по вопросу формирования долгосрочных сбережений граждан. Предложения о дополнительных механизмах стимулирования и поощрения таких сбережений Минфин и Минэкономразвития при участии ЦБ должны проработать и представить в правительство не позднее 31 марта 2023 года", — указано на сайте кабмина.

Кроме того, приоритетными названы задачи по расширению использования цифровых валют и упрощению доступа иностранных инвесторов и эмитентов на российский финансовый рынок с использованием облегчённых механизмов идентификации.