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13 сентября, 07:46

Россиян начнут мотивировать к долгосрочным сбережениям

Кабмин займётся вопросом поощрения россиян к долгосрочным сбережениям

Российские власти начнут стимулировать граждан к долгосрочным денежным сбережениям. Такое поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин соответствующим ведомствам по итогам стратегической сессии о развитии отечественной финансовой системы.

"Отдельное поручение Михаил Мишустин дал по вопросу формирования долгосрочных сбережений граждан. Предложения о дополнительных механизмах стимулирования и поощрения таких сбережений Минфин и Минэкономразвития при участии ЦБ должны проработать и представить в правительство не позднее 31 марта 2023 года", указано на сайте кабмина.

Кроме того, приоритетными названы задачи по расширению использования цифровых валют и упрощению доступа иностранных инвесторов и эмитентов на российский финансовый рынок с использованием облегчённых механизмов идентификации.

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ТАСС / Владимир Гердо

Татьяна Миссуми

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