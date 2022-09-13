Россиян начнут мотивировать к долгосрочным сбережениям
Кабмин займётся вопросом поощрения россиян к долгосрочным сбережениям
Российские власти начнут стимулировать граждан к долгосрочным денежным сбережениям. Такое поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин соответствующим ведомствам по итогам стратегической сессии о развитии отечественной финансовой системы.
"Отдельное поручение Михаил Мишустин дал по вопросу формирования долгосрочных сбережений граждан. Предложения о дополнительных механизмах стимулирования и поощрения таких сбережений Минфин и Минэкономразвития при участии ЦБ должны проработать и представить в правительство не позднее 31 марта 2023 года", — указано на сайте кабмина.
Кроме того, приоритетными названы задачи по расширению использования цифровых валют и упрощению доступа иностранных инвесторов и эмитентов на российский финансовый рынок с использованием облегчённых механизмов идентификации.
Ранее первый зампред Центробанка РФ Дмитрий Тулин заявил, что валютные вклады граждан России фактически превратились в рублёвые. По его словам, сложности с проведением операций в иностранных денежных знаках изменили природу депозитных продуктов.
ТАСС / Владимир Гердо