Минобороны Армении показало видео попытки наступления ВС Азербайджана к границе

Министерство обороны Армении опубликовало видео, на котором, как утверждается, запечатлены азербайджанские военные, приближающиеся к границе с соседней республикой.

"13 сентября ранним утром подразделения азербайджанских вооружённых сил попытались позиционно продвинуться сразу по нескольким направлениям армяно-азербайджанской границы", — говорится в сообщении военного ведомства Армении.

Как добавили в Минобороны, азербайджанские военные пересекли границу и попытались приблизиться к позициям ВС Армении, после чего отступили, понеся потери.