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13 сентября, 07:30

Минобороны Армении показало видео попытки наступления ВС Азербайджана к границе

Министерство обороны Армении опубликовало видео, на котором, как утверждается, запечатлены азербайджанские военные, приближающиеся к границе с соседней республикой.

Видео © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Press Secretary of the RA Ministry of Defence

"13 сентября ранним утром подразделения азербайджанских вооружённых сил попытались позиционно продвинуться сразу по нескольким направлениям армяно-азербайджанской границы", — говорится в сообщении военного ведомства Армении.

Как добавили в Минобороны, азербайджанские военные пересекли границу и попытались приблизиться к позициям ВС Армении, после чего отступили, понеся потери.

СМИ: Ереван и Баку договорились о прекращении огня

СМИ: Ереван и Баку договорились о прекращении огня

Как рассказывал Лайф, сегодня после полуночи Армения заявила об ударах Азербайджана по приграничным городам. Затем ситуацию прокомментировали и в Баку: Азербайджан обвинил Армению в провокации на границе. Премьер Армении Никол Пашинян уже переговорил с президентом России Владимиром Путиным, лидером Франции Эмманюэлем Макроном и главой Госдепа США Энтони Блинкеном. Стоит также отметить, что после предыдущего обострения ситуации в регионе Азербайджан и Армения высказывали готовность работать над мирным соглашением.

Обложка ©

Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Press Secretary of the RA Ministry of Defence

Максим Плетнёв

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