Минобороны Армении показало видео попытки наступления ВС Азербайджана к границе
Министерство обороны Армении опубликовало видео, на котором, как утверждается, запечатлены азербайджанские военные, приближающиеся к границе с соседней республикой.
Видео © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Press Secretary of the RA Ministry of Defence
"13 сентября ранним утром подразделения азербайджанских вооружённых сил попытались позиционно продвинуться сразу по нескольким направлениям армяно-азербайджанской границы", — говорится в сообщении военного ведомства Армении.
Как добавили в Минобороны, азербайджанские военные пересекли границу и попытались приблизиться к позициям ВС Армении, после чего отступили, понеся потери.
Как рассказывал Лайф, сегодня после полуночи Армения заявила об ударах Азербайджана по приграничным городам. Затем ситуацию прокомментировали и в Баку: Азербайджан обвинил Армению в провокации на границе. Премьер Армении Никол Пашинян уже переговорил с президентом России Владимиром Путиным, лидером Франции Эмманюэлем Макроном и главой Госдепа США Энтони Блинкеном. Стоит также отметить, что после предыдущего обострения ситуации в регионе Азербайджан и Армения высказывали готовность работать над мирным соглашением.
Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Press Secretary of the RA Ministry of Defence