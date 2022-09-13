Работник авиазавода в Подмосковье задержан за передачу Украине секретных чертежей

В Подмосковье за государственную измену задержан директор по качеству авиационного завода. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Задержание работника авиазавода в Подмосковье. Видео © ФСБ России

"Федеральной службой безопасности изобличён в государственной измене гражданин России, осуществивший передачу Украине сведений в ущерб безопасности Российской Федерации", — сказано в сообщении спецслужбы.

По данным ФСБ, у сотрудника оборонного завода имелся допуск к технической документации с грифом "совершенно секретно". С помощью телефона он сфотографировал фрагменты чертежей деталей боевой авиационной техники и передал Украине через сотрудника Одесского авиационного завода. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Государственная измена").