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13 сентября, 07:30

В Новосибирске лишённый прав водитель насмерть сбил пешехода и разбился сам

<p>В Новосибирске водитель "шестёрки", лишённый прав, насмерть сбил пешехода. Фото © VK / <a href="https://vk.com/novosibmi?w=wall-121683686_718118" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Нетипичный Новосибирск</a></p>

В Новосибирске водитель "шестёрки", лишённый прав, насмерть сбил пешехода. Фото © VK / Нетипичный Новосибирск

Водитель ВАЗ-2106, ранее лишённый прав за управление автомобилем в нетрезвом виде, сбил насмерть пешехода в Новосибирске, сам он также погиб на месте. О случившемся сообщает городское управление ГИБДД.

"У дома 103 по улице Большевистской совершил наезд на пешехода 1993 года рождения, который находился на проезжей части, возле ранее произошедшего ДТП в четвёртой полосе в попутном направлении", отметили в ведомстве.

После этого 39-летний мужчина за рулём "шестёрки" врезался в стоявшие на дороге иномарки: Haval F-7 и Mercedec Benz E-200 чуть ранее попали в ДТП, не поделив проезжую часть. В результате виновник аварии и пешеход скончались. Пассажир ВАЗ-2106 госпитализирован.

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