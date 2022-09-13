В Новосибирске лишённый прав водитель насмерть сбил пешехода и разбился сам

Водитель ВАЗ-2106, ранее лишённый прав за управление автомобилем в нетрезвом виде, сбил насмерть пешехода в Новосибирске, сам он также погиб на месте. О случившемся сообщает городское управление ГИБДД.

"У дома 103 по улице Большевистской совершил наезд на пешехода 1993 года рождения, который находился на проезжей части, возле ранее произошедшего ДТП в четвёртой полосе в попутном направлении", — отметили в ведомстве.

После этого 39-летний мужчина за рулём "шестёрки" врезался в стоявшие на дороге иномарки: Haval F-7 и Mercedec Benz E-200 чуть ранее попали в ДТП, не поделив проезжую часть. В результате виновник аварии и пешеход скончались. Пассажир ВАЗ-2106 госпитализирован.