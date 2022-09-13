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13 сентября, 07:23

В Ереване заявили о ранении 10 армянских военных при стрельбе на границе с Азербайджаном

Десять военных, раненных в результате азербайджанских обстрелов, были доставлены в медцентр армянского Мартуни Гегаркуникской области, сообщает "Sputnik Армения" со ссылкой на медучреждение. Четверых госпитализированных в итоге перевезли в Ереван.

"Состояние оставшихся оценивается как удовлетворительное, их жизнь вне опасности. Перевезённые раненые нуждались в профильной помощи", — сообщил источник.

Армения обратилась к России, ОДКБ и ООН из-за боёв на границе с Азербайджаном

Армения обратилась к России, ОДКБ и ООН из-за боёв на границе с Азербайджаном

Ранее Ереван обвинил ВС Азербайджана в обстреле армянских позиций на границе и обратился в Совет Безопасности ООН, в ОДКБ и к России. Речь идёт о Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областях Армении. В Баку в свою очередь заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. Стороны договорились о прекращении огня в 8:00 по московскому времени.

Обложка ©

unsplash.com

Матвей Шандрыголов

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