В Ереване заявили о ранении 10 армянских военных при стрельбе на границе с Азербайджаном

Десять военных, раненных в результате азербайджанских обстрелов, были доставлены в медцентр армянского Мартуни Гегаркуникской области, сообщает "Sputnik Армения" со ссылкой на медучреждение. Четверых госпитализированных в итоге перевезли в Ереван.

Ранее Ереван обвинил ВС Азербайджана в обстреле армянских позиций на границе и обратился в Совет Безопасности ООН, в ОДКБ и к России. Речь идёт о Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областях Армении. В Баку в свою очередь заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. Стороны договорились о прекращении огня в 8:00 по московскому времени.