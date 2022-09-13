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13 сентября, 07:39

Политолог объяснил, к чему РФ обязывает запрос помощи от Армении из-за ситуации на границе

Политолог Савин не исключил военной помощи Армении со стороны РФ из-за обострения на границе

Политолог Леонид Савин в беседе с Лайфом объяснил, к чему Россию обязывает запрос помощи от Армении из-за обострения на границе с Азербайджаном.

Армения решила запросить помощь России из-за обострения на границе с Азербайджаном

Армения решила запросить помощь России из-за обострения на границе с Азербайджаном

"Россия и Армения являются членами ОДКБ, и, безусловно, будет какая-то реакция [России] — вне зависимости, что произошло и где произошло. Если вопрос безопасности непосредственно армянской территории, то это другое дело. Там имеются даже российские войска и расположена база. Поэтому, конечно, Россия будет реагировать", — считает эксперт.

По его словам, Москва окажет в первую очередь политическую и дипломатическую помощь. Не исключена и военная, если в этом будет необходимость, но для этого нужен соответствующий запрос от армянской стороны. Савин отметил, что на территории Нагорного Карабаха и так находятся миротворцы, а в самой Армении есть военнослужащие.

Как рассказывал Лайф, сегодня после полуночи Армения заявила об ударах Азербайджана по приграничным городам. Затем ситуацию прокомментировали и в Баку: Азербайджан обвинил Армению в провокации на границе. Премьер Армении Никол Пашинян уже переговорил с президентом России Владимиром Путиным, лидером Франции Эмманюэлем Макроном и главой Госдепа США Энтони Блинкеном. Стоит также отметить, что после предыдущего обострения ситуации в регионе Азербайджан и Армения высказывали готовность работать над мирным соглашением.

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ТАСС / Александр Рюмин

Кристина Шайдуллина

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