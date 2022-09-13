Политолог объяснил, к чему РФ обязывает запрос помощи от Армении из-за ситуации на границе
Политолог Савин не исключил военной помощи Армении со стороны РФ из-за обострения на границе
Политолог Леонид Савин в беседе с Лайфом объяснил, к чему Россию обязывает запрос помощи от Армении из-за обострения на границе с Азербайджаном.
"Россия и Армения являются членами ОДКБ, и, безусловно, будет какая-то реакция [России] — вне зависимости, что произошло и где произошло. Если вопрос безопасности непосредственно армянской территории, то это другое дело. Там имеются даже российские войска и расположена база. Поэтому, конечно, Россия будет реагировать", — считает эксперт.
По его словам, Москва окажет в первую очередь политическую и дипломатическую помощь. Не исключена и военная, если в этом будет необходимость, но для этого нужен соответствующий запрос от армянской стороны. Савин отметил, что на территории Нагорного Карабаха и так находятся миротворцы, а в самой Армении есть военнослужащие.
Как рассказывал Лайф, сегодня после полуночи Армения заявила об ударах Азербайджана по приграничным городам. Затем ситуацию прокомментировали и в Баку: Азербайджан обвинил Армению в провокации на границе. Премьер Армении Никол Пашинян уже переговорил с президентом России Владимиром Путиным, лидером Франции Эмманюэлем Макроном и главой Госдепа США Энтони Блинкеном. Стоит также отметить, что после предыдущего обострения ситуации в регионе Азербайджан и Армения высказывали готовность работать над мирным соглашением.
ТАСС / Александр Рюмин