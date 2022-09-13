Политолог объяснил, к чему РФ обязывает запрос помощи от Армении из-за ситуации на границе

Политолог Леонид Савин в беседе с Лайфом объяснил, к чему Россию обязывает запрос помощи от Армении из-за обострения на границе с Азербайджаном.

"Россия и Армения являются членами ОДКБ, и, безусловно, будет какая-то реакция [России] — вне зависимости, что произошло и где произошло. Если вопрос безопасности непосредственно армянской территории, то это другое дело. Там имеются даже российские войска и расположена база. Поэтому, конечно, Россия будет реагировать", — считает эксперт.