Пушилин сообщил о продвижении союзных сил в районе Артёмовска, Угледара и Марьинки

Союзные войска наступают и продвигаются на Артёмовском и Угледарском направлениях, а также в районе Песков и Марьинки. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

"Продвигаются. И в районе Песков продвигаются, и Марьинке, и на Угледарском направлении продвигаются. Не говоря уже об Артёмовском направлении", — подчеркнул он, выступая в эфире телеканала "Соловьёв Live".