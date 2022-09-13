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13 сентября, 07:54

Пушилин сообщил о продвижении союзных сил в районе Артёмовска, Угледара и Марьинки

Союзные войска наступают и продвигаются на Артёмовском и Угледарском направлениях, а также в районе Песков и Марьинки. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

"Продвигаются. И в районе Песков продвигаются, и Марьинке, и на Угледарском направлении продвигаются. Не говоря уже об Артёмовском направлении", — подчеркнул он, выступая в эфире телеканала "Соловьёв Live".

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Также, как писал Лайф, добровольцы казачьего отряда "Кубань" (БАРС-16) совместно с частями ВC Российской Федерации на шесть километров отбросили превосходящие силы украинских боевиков. У Красного Лимана удалось остановить массированное наступление многочисленных подразделений противника. Казаки удерживают краснолиманские рубежи, делая всё возможное, чтобы противник не смог войти в город.

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ТАСС / Николай Тришин

Татьяна Миссуми

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