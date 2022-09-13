ВСУ обстреляли российское село Журавлёвка, в котором остались только 90-летние старики
Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле приграничной Журавлёвки со стороны ВСУ
Украинская армия обстреляла село Журавлёвка в Белгородской области, где остались только 90-летние старики. Об этом сообщил в своём телеграм-канале во вторник глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в населённом пункте есть разрушения в зданиях школы, Дома культуры и местной администрации. Пострадавших среди немногочисленного населения, к счастью, нет.
"Вооружённые силы Украины расстреливают пустое село, в котором остались только старики по 80 и 90 лет. Пустые дома, пустая школа, пустое здание администрации", — сообщил Гладков, добавив, что, "кроме как запугать", других целей у противника нет.
Напомним, что в августе ВСУ из миномётов обстреляли погранпункт рядом с селом Гуево Суджанского района Курской области, примерно в трёх с половиной километрах от границы с Украиной. А до этого и глава Брянской области сообщал об обстреле погранпункта со стороны Украины. Атака велась из миномётов, в результате были повреждены сети водо- и электроснабжения.
ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka