Украинская армия обстреляла село Журавлёвка в Белгородской области, где остались только 90-летние старики. Об этом сообщил в своём телеграм-канале во вторник глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в населённом пункте есть разрушения в зданиях школы, Дома культуры и местной администрации. Пострадавших среди немногочисленного населения, к счастью, нет.

"Вооружённые силы Украины расстреливают пустое село, в котором остались только старики по 80 и 90 лет. Пустые дома, пустая школа, пустое здание администрации", — сообщил Гладков, добавив, что, "кроме как запугать", других целей у противника нет.